Las serpientes más antiguas jamás descubiertas revelan su verdadera edad

Los nuevos fósiles, hallados por un equipo internacional de científicos, retrotraen el primer registro de serpientes unos 70 millones de años y desafían las teorías anteriores que sugerían que la cabeza de la serpiente se desarrolló después de la evolución de su cuerpo alargado. Pero aún se desconocen muchos aspectos del origen de las serpientes.

"Uno de los mayores problemas que tenemos con estos animales es que, en pocas palabras, no sabemos qué son. Es decir, sabemos que son lagartos, pero dudamos y discutimos acerca de si son parientes de los varanos o monitores, de los lacértidos y téidos, de los ánguidos o de las anfisbenas", dice Sebastián Apesteguía, investigador del CONICET y jefe de Paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara (CEBBAD-Universidad Maimónides).

Según el científico, esto ha generado una división mayor entre los especialistas –los marinistas y los terrestristas– "que defienden que las serpientes se originaron en el medio acuático o en el medio terrestre, respectivamente”, apunta el experto.

Para profundizar en esta disyuntiva, los científicos de la Universidad de Alberta (Canadá), la Universidad del Medio Oeste (EE UU), el Museo de Australia del Sur y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara (Argentina) han descrito los fósiles de serpientes más antiguos conocidos hasta la fecha.

Los investigadores sugieren que es necesario conocer más acerca de la anatomía de las primeras serpientes para determinar a qué lagartos se parecen más y finalmente resolver no sólo cuánto hace que se originaron, sino también a qué grupo de lagartos corresponden.

En el estudio, que se publica en Nature Communications, el equipo de científicos ha analizado fósiles almacenados en los cajones de las colecciones de los museos. Bajo la sospecha de que las serpientes eran más antiguas de lo establecido (unos 100 millones de años, en el Cretácico Superior), el grupo liderado por el canadiense Michael Caldwell, se dedicó a revisar fósiles del Jurásico considerados hasta ahora “como lagartos poco comunes”, apunta Apesteguía.

Cuatro nuevas especies de serpientes

Los análisis permitieron describir cuatro nuevas especies de serpientes (Portugalophis, Eophis, Parviraptor y Diablophis) procedentes de Inglaterra, Portugal y EE UU, cuyos fósiles datan de hace entre 167 a 143 millones de años (Jurásico Medio-Cretácico Inferior), lo que remonta el primer registro de serpientes unos 70 millones de años atrás.

A nivel evolutivo, estudios recientes habían sugerido que las primeras serpientes “eran básicamente lagartos sin patas, con una cabeza como la de cualquier lagarto”. Sin embargo, el estudio actual sugiere lo opuesto: "Las primeras poseían cabezas de serpiente en cuerpos poco especializados".

De hecho, "el alargamiento del cuerpo y la pérdida de patas son hechos frecuentes en casi todos los grupos de lagartos vivientes, los escíncidos, ánguidos, cordílidos, gerrosáuridos, gimnoftálmidos, gecónidos y pigopódidos. Todos ellos tienen algún integrante sin patas (ápodo)", explica el investigador argentino.

En cuanto a la discusión entre marinistas y terrestristas, dado que Portugalophis procede de bosques pantanosos, Eophis y Parviraptor de lagunas costeras y Diablophis de ambientes de tierra adentro, “sigue siendo difícil decir cuál fue el ambiente original en el que evolucionaron las serpientes, pero está claro que aún en el Jurásico medio ya eran un grupo bien diversificado, donde cada grupo se había especializado en ambientes diferentes", concluye.

