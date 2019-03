Las primeras poblaciones europeas eran reducidas pero no infrecuentes

Jesús Rodríguez investigador que lidera el Grupo de Paleoecología del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), acaba de publicar en la revista Quaternary International un artículo en el que se pone de manifiesto que, si bien durante el Pleistoceno inferior los humanos no estaban entre las especies de mamíferos más comunes en el conteniente europeo, tampoco pueden considerarse una especie poco frecuente.

Europa ha estado habitada por poblaciones humanas desde hace 1,4 millones de años, pero tanto los fósiles humanos de más de 800.000 años como otras evidencias de poblamiento en esa época son muy escasos. Existe por ello la percepción, bastante difundida entre la propia comunidad científica, de que en ese periodo remoto el poblamiento fue limitado, casi marginal, y que la presencia humana en el paisaje europeo era escasa y poco frecuente.

Sin embargo, este estudio, en el que también ha colaborado el Grupo de Paleofisiología del CENIEH, liderado por Ana Mateos, ha venido a desafiar esa imagen. En el citado trabajo se comparan las evidencias de presencia humana antigua con las evidencias paleontológicas de presencia de otras especies de grandes mamíferos para, de esta forma, contrastar la abundancia de los homínidos en los ecosistemas con la de las otras especies de la época.

Poblaciones pequeñas

Los autores indican que probablemente los humanos eran en ese periodo un elemento común del paisaje, ampliamente distribuidos, aunque con poblaciones relativamente pequeñas.

El estudio señala que, aunque los humanos no estaban entre las especies de mamíferos más comunes en Europa, tampoco pueden considerarse una especie poco frecuente en aquella época. “Esta interpretación implica cambiar nuestra forma de ver el primer poblamiento humano del continente”, concluye Rodríguez.

Referencia bibliográfica:

Jesús Rodríguez et al. "How rare was human presence in Europe during the Early Pleistocene?". Quaternary International (2014) doi:10.1016/j.quaint.2014.12.016