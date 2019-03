Las praderas de posidonia emiten el CO2 acumulado al erosionarse

La pérdida de praderas submarinas de posidonia supone un problema doble: esas zonas dejan de capturar CO 2 atmosférico, y pueden convertirse además en fuentes de dióxido de carbono cuando se erosionan y liberan el carbono que habían acumulado durante décadas o siglos.

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio internacional elaborado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAM) y el Oceans Institute de la Universidad de Australia Occidental. El equipo evaluó si la replantación de praderas submarinas es eficaz para recuperar su capacidad como sumideros de carbono en un tiempo relevante para su gestión, es decir en décadas.

“La replantación de praderas evita que se erosionen estos depósitos de carbono orgánico acumulado durante siglos en praderas que han desaparecido”, señala Núria Marbà, investigadora en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC) y coautora del estudio que se publica en la revista Journal of Ecology.

Según la científica, los resultados demuestran que “la pérdida de este ecosistema representa también una importante pérdida en la capacidad de secuestro y almacenamiento de carbono de los sedimentos de praderas submarinas”.

Pere Masqué, investigador de la UAB y coautor del estudio, señala que “el área potencial disponible para llevar a cabo proyectos de replantación de angiospermas marinas es enorme”, y añade que “estos pueden ayudar a reconstruir los sumideros de carbono, así como a conservar los depósitos antiguos”.

Sumideros de carbono para mitigar emisiones

Las praderas submarinas son sumideros de carbono relevantes a escala global. Los investigadores indican que su conservación y restauración puede contribuir a mitigar las emisiones antropogénicas. Además, los resultados del trabajo contribuyen a disipar las dudas que limitan el desarrollo de estrategias de carbono azul (captado en ecosistemas marinos y costeros, y almacenado en forma de biomasa y sedimentos) en praderas submarinas.

El estudio se realizó en la laguna costera de Oyster Harbour, al sur de Australia occidental: “Este entorno alberga una pradera submarina de Posidonia australis que sufrió una reducción muy importante entre los años 60 y finales de los 80. A partir de 1994, la pradera aumentó, en parte gracias a una serie de replantaciones realizadas hasta 2006 por uno de los autores del estudio, Geoff Bastyan”, dice Marbà.

El equipo de investigación utilizó técnicas de datación del sedimento que han permitido cuantificar la acumulación de carbono en las zonas repobladas, y la erosión del carbono histórico en las zonas sin recolonizar. “Este es el proyecto de replantación de praderas cuya evolución se ha seguido durante más tiempo en todo el mundo”, concluye la investigadora.

Referencia bibliográfica:

Núria Marbà, Ariane Arias-Ortiz, Pere Masqué, Gary A. Kendrick, Inés Mazarrasa, Geoff R. Bastyan, Jordi Garcia-Orellana y Carlos M. Duarte. ”Impact of seagrass loss and subsequent revegetation on carbon sequestration and stocks”. Journal of Ecology Doi: 10.1111/1365-2745.12370