Las personas transexuales son víctimas frecuentes de agresiones y discriminación

Si nos quedamos con la definición general, la transexualidad es la adquisición por parte de una persona de las características físicas del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico. Pero el proceso de reasignación sexual es mucho más complicado que esto.

“La población transgénero que demanda tratamiento con frecuencia presenta dificultades de tipo psicológico, principalmente al inicio del tratamiento”, explica a Sinc José Guzmán Parra, investigador de la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Guzmán Parra es uno de los autores de un nuevo estudio, publicado en The Archives of Sexual Behavior, cuyo objetivo fue conocer algunas características sociodemográficas y psicológicas de las personas transgénero.

“Esta población frecuentemente soporta un fuerte estrés –conocido como estrés de las minorías–, debido a los habituales episodios de discriminación de los que son objeto, incluso agresiones físicas y verbales”, añade el investigador.

Además están las expectativas de discriminación generadas o actitudes de rechazo internalizado y aislamiento social por la falta de adaptación a la situación. “No obstante –continúa Guzmán Parra– con el tratamiento de reasignación generalmente se consigue una mejoría satisfactoria de la calidad de vida y la salud mental”.

La población transgénero estudiada (197 personas de ambos géneros) fue atendida en el hospital malagueño para su tratamiento. Se realizó una entrevista y se emplearon cuestionarios estandarizados sobre depresión (BDI), ansiedad social (SAD) y trastornos de personalidad (SCID-II-PQ).

Según los resultados, un 81,75% recibió algún tipo de agresión física a lo largo de la vida y un 31,16% percibió discriminación en el ámbito laboral. “Parece que las trans femeninas tienen más dificultades de integración, ya que presentan más desempleo, menor nivel educativo y realizan más frecuentemente actividades relacionadas con la prostitución”, subraya experto.

Por otra parte, de la muestra total un 16,24% cumplió criterios de depresión, un 25,89% de ansiedad social y un 22,84% presentó al menos un intento de suicidio a lo largo de la vida. El factor más asociado con los síntomas depresivos fue la falta de integración en el ámbito laboral.

Optimizar la intervención a este colectivo

La transexualidad se da cuando una persona tiene una identidad de género distinta a la determinada por su cuerpo de nacimiento. En septiembre de 2015 se publicó una declaración conjunta de los organismos de las Naciones Unidas en la que se instaba a poner fin a la violencia y a la discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex.

Pero, a pesar de los avances legales y sociales ocurridos en los últimos años, todavía esta población sufre altos niveles de discriminación. El nuevo estudio apunta a que una mayor integración social y laboral puede repercutir positivamente en la salud y la calidad de vida de estas personas.

“Conocer las dificultades de tipo social y psicológico que presentan puede ayudar a diseñar mejores intervenciones y prevenir las causas de estas dificultades”, concluye Guzmán Parra.

