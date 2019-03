Las metáforas sobre corrupción expresan la visión crítica de los medios

“El uso de metáforas en textos y viñetas sobre la corrupción tiene una función evaluadora; expresa la opinión crítica del autor frente a la corrupción”, afirma Isabel Negro, profesora de Filología Inglesa de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En un estudio, la autora ha analizado las noticias y viñetas relativas a la corrupción, centrándose en las referidas al ‘caso Bárcenas’, que se publicaron entre mayo y junio de 2013 en las ediciones digitales de El País, El Mundo, La Razón y ABC.

En su opinión, el impacto comunicativo de la metáfora es mayor que si se exponen los hechos de forma directa. En los medios analizados, la corrupción se describe mediante cuatro grandes metáforas: como objeto, veneno, enfermedad y catástrofe natural.

Cuando los periodistas la representan como un objeto, hacen hincapié en su lado oscuro, opaco, recurriendo a comparaciones con fango, basura o putrefacción. Dentro de esta misma categoría, la corrupción se describe como una gran mancha, un mar, una ola o incluso una maraña de hilos, en la que se ven involucradas numerosas personas.

En las categorías de veneno y enfermedad es habitual que los medios se refieran a la corrupción como un cáncer, un tumor o un foco de infección. Cuando los periodistas recurren a los fenómenos naturales, aparecen los tsunamis o incendios para poner de relieve el carácter destructivo del fenómeno.

En cuanto al ‘caso Bárcenas’, los redactores tuvieron como referentes todas estas metáforas y ampliaron la gama describiendo la corrupción como “bomba de relojería”, “boomerang”, “manzana podrida”, “garbanzo negro” o “elefante”, como se observa en El País y El Mundo, donde “las metáforas son más frecuentes y originales”, indica la investigadora.

Mayor impacto visual

Respecto a las viñetas, la autora analizó las publicadas en El País por su información verbal. En ellas se repiten muchas de las metáforas aparecidas en los artículos, en las que subyacen los conceptos de basura, suciedad, putrefacción y enfermedad.

El ‘caso Bárcenas’ se representa habitualmente mediante la imagen de un sobre o como si fuera una tormenta. “Una viñeta refuerza el impacto en el lector de una manera más plástica”, señala la profesora de la UCM.

En el estudio, publicado en Bulletin of Hispanic Studies, la autora recuerda que el escándalo del ex tesorero del Partido Popular fue recogido por medios internacionales como Le Monde, Der Spiegel, The Financial Times, Los Angeles Times y The Economist, donde se llegó a explicar el doble significado de la palabra española “chorizo”.

Referencia bibliográfica:

Isabel Negro. “Corruption is Dirt’: Metaphors for Political Corruption in the Spanish Press”, Bulletin of Hispanic Studies 92 (3), 2015. DOI: 10.3828/bhs.2015.15.