Las hormigas Drácula cazan bajo tierra en Madagascar y las Seychelles

Los investigadores Rick Overson y Brian Fisher de la Academia de Ciencias de California (EE UU) publican en la revista ZooKeys el hallazgo de seis nuevas especies de hormigas del género Prionopelta. Todas las especies descritas son endémicas de Madagascar y las islas Seychelles.

Esta investigación aumenta de 15 a 21 el número total de especies de este género conocidas, y destaca a Madagascar como un importante centro de diversidad de estos fascinantes insectos. Anteriormente, solo se conocía una especie descrita en el país en 1924.

Las hormigas del género Prionopelta viven habitualmente en las regiones tropicales y suelen pasar desapercibidas por dos razones: son muy pequeñas y tienen una vida muy enigmática.

Algunas de estas especies de hormigas descritas recientemente hacen que una mosca de la fruta a su lado sea enorme. Con 1,5 mm de longitud y 0,2 mm de ancho, apenas son visibles, incluso son más delgadas que el diámetro de algunos protozoos unicelulares.

A esto hay que sumarle que, a diferencia de muchas hormigas que se ven con facilidad en el campo, las de este género tienen una vida subterránea o habitan en las profundidades de la hojarasca de la selva, algunas sin llegar a ver la luz del sol en toda su vida.

Debido a estos hábitos oscuros y misteriosos, Prionopelta forman parte de un grupo más amplio al que se conoce como hormigas Drácula, por herir a las más jóvenes de la colonia y beber su sangre –hemolinfa en los insectos–, una peculiar distribución de nutrientes a través de la colonia.

Estos hallazgos son el resultado de un muestreo intensivo durante más de una década en colaboración con miembros del Centro de Biodiversidad de Madagascar.

Otra de las nuevas especies denominada 'Prionopelta vampira' / Academia de Ciencias de California

Referencia bibliográfica:

Overson R & Fisher BL (2015) Taxonomic revision of the genus Prionopelta (Hymenoptera, Formicidae) in the Malagasy region. In: ZooKeys 507: 115-150. doi: 10.3897/zookeys.507.9303