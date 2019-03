Las ‘Ánimas’ de Bernini no eran imágenes religiosas, sino mitológicas

Las dos cabezas de marmol de Bernini conocidas como las Ánimas representan a un sátiro y a una ninfa y no son las personificaciones del alma cristiana gozando de los placeres del paraíso o atormentada por la condena al infierno, según un estudio de David García Cueto, investigador y profesor de historia del arte de la Universidad de Granada.

El trabajo, publicado en la revista Sculpture Journal de la Universidad de Liverpool (Reino Unido), ha obtenido sorprendentes conclusiones sobre estas dos célebres esculturas, que pueden contemplarse en la Embajada de España ante la Santa Sede (Roma).

García Cueto ha propuesto que las ‘Ánimas’ son imágenes de temática mitológica basándose en documentación inédita de la época procedente del Archivio Storico Capitolino de Roma. “Esta revelación viene a abrir una novedosa vía interpretativa hasta ahora ausente en la vastísima historiografía berniniana”, destaca el investigador.

Las primeras conclusiones de esta investigación fueron presentadas el pasado mes de febrero en un congreso celebrado en el Museo Nacional del Prado con motivo de la exposición Bernini, Roma y la Monarquía Hispánica, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid Delfín Rodríguez Ruiz.

Estilo escultórico barroco

Gian Lorenzo Bernini fue un escultor, arquitecto y pintor italiano. Trabajó principalmente en Roma y es considerado el más destacado escultor de su generación, creador del estilo escultórico barroco.

El artista poseía la habilidad de crear en sus esculturas escenas narrativas muy dramáticas, de captar unos intensos estados psicológicos y también de componer conjuntos escultóricos que transmiten una magnífica grandeza. Su habilidad para tallar el mármol llevó a que fuera considerado un digno sucesor de Miguel Ángel, muy por encima de sus coetáneos Alessandro Algardi y François Duquesnoy.

El profesor García Cueto está especializado en las relaciones artísticas entre España e Italia durante el siglo XVII. Es también investigador principal del proyecto I+D Copimonarch. La copia pictórica en la Monarquía Hispánica, siglos XVI-XVIII” (HAR2014-52061-P).

Referencia bibliográfica:

David García Cueto. "On the original meanings of Gian Lorenzo Bernini’s Anima beata and Anima dannata: Nymph and Satyr?" Sculpture Journal 24.1 (2015)