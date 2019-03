La lagartija espinosa huye en función del color de nuestra ropa

Los animales suelen vernos como depredadores, y se ven afectados por nuestro comportamiento. Así, la dirección de nuestra mirada, el sonido del obturador de una cámara de fotos, o nuestra forma de caminar influyen en sus actos. Incluso el color de nuestra ropa les afecta. Estudios anteriores habían demostrado ya que diversas especies de aves con partes de su cuerpo naranjas o rojas son más confiadas con las personas que visten con sus mismos tonos.

Ahora, una investigación realizada por científicos estadounidenses revela que el color de la indumentaria de las personas influye en el comportamiento de huida de la lagartija espinosa del noroeste (Sceloporus clarkii). Los resultados se han publicado en la revista PLoS ONE.

Para realizar el estudio, Breanna Putman, científica en el Natural History Museum of Los Angeles County (EE UU) y autora principal del trabajo, se vistió con camisetas de diferentes colores –azul oscuro, azul claro, rojo y gris– para medir la distancia a la que se podía acercar a los reptiles antes de que se escapasen. A continuación, anotaba la facilidad con las que los podía recapturar.

En total, la investigadora ha realizado 30 pruebas con cada camiseta en lagartijas acostumbradas a la presencia de personas, y en otras que tenían poca experiencia con humanos. Además, los expertos han medido la visibilidad de cada camiseta en el entorno mediante la técnica de espectroscopia de reflectancia.

Vestimenta amigable con los animales

Independientemente de las interacciones previas de estos reptiles con los humanos, los investigadores han descubierto que la lagartija espinosa del noroeste se muestra más confiada cuando las personas visten de azul oscuro, el mismo color de su abdomen. Estos resultados refuerzan la hipótesis sobre cómo el color del cuerpo de los animales influye en su confianza hacía las personas.

Cuando Putman vestía de azul oscuro, los reptiles huían distancias más cortas que cuando iba de rojo, respectivamente se desplazaban 100 y 200 centímetros. Y, capturaba casi el doble si llevaba puesta la camiseta del mismo tono que el vientre de la lagartija. Las pruebas de reflectancia muestran que las lagartijas responden al tipo color y no a su detectabilidad.

“La ropa que llevamos puede tener efectos indirectos en el comportamiento de los animales”, señala Puntman. Por eso, los autores del estudio sostienen que esto hallazgos facilitarán a los científicos la captura de animales, y podrían servir para minimizar las molestias que causan los ecoturistas y senderistas en el entorno.

Referencia bibliográfica:

Breanna Putman, et al. “Fear no colors? Observer clothing color influences lizard escape behavior”. PLoS ONE. (2017)