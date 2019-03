La termografía infrarroja, una ayuda al diagnóstico en traumatología

Un grupo de investigación de la Unidad de Termografía del INEF de la UPM, en colaboración con la Clínica CEMTRO, ha realizado un estudio para establecer la capacidad de la termografía infrarroja para discriminar lesiones y evaluar su aplicabilidad en situaciones de emergencia traumatológica. Los resultados señalan que esta tecnología es una buena herramienta de apoyo para identificar correctamente la presencia o no de lesiones en una determinada zona corporal.

Actualmente, existen medios suficientes para diagnosticar con fiabilidad las lesiones traumáticas y para especificar la lesión producida: rayos X y escáneres para lesiones óseas, ecografías para lesiones musculares y resonancias magnéticas para meniscos y ligamentos. Sin embargo, la termografía permite detectar también este tipo de lesiones de forma fiable, más rápida y con un bajo coste basándose en la medición de la temperatura de la piel en diferentes zonas corporales.

Utilizando una cámara infrarroja se genera una imagen en la que cada color representa una temperatura distinta. Así, si consideramos que las temperaturas de la piel de regiones contralaterales deben ser distribuidas simétricamente en un estado saludable del individuo, una asimetría termal en áreas del cuerpo puede ayudar a detectar e incluso prevenir algún tipo de lesión.

La investigación desarrollada por los investigadores del grupo TermoINEF de la UPM se llevó a cabo con pacientes de la Unidad de Emergencias de la clínica CEMTRO. En el trabajo se exponen las diferencias significativas generales de temperaturas de la piel entre regiones de interés lesionadas y no lesionadas, tanto para los valores de temperaturas medios como máximos.

Organización de los datos

Esos valores se organizan según la región de interés lesionada, el tipo de lesión, el diagnóstico médico y el tiempo de evolución de la lesión y demuestran que la temperatura de la piel tiene una buena especificidad para la detección de asimetrías de temperatura en las zonas lesionadas por lo que pueden ser considerados como una referencia para decidir sobre la existencia de una lesión traumatológica.

El trabajo ha analizado también la influencia del uso de hielo y cremas antiinflamatorias considerando algunos de los casos excluidos del estudio general para realizar un análisis específico de los efectos de los remedios antiinflamatorios.

Los datos de este estudio indican que, cuando se utiliza una cámara termográfica de alta resolución y se sigue un protocolo apropiado, la termografía infrarroja puede ser una buena herramienta de apoyo para proporcionar a los médicos una información adicional de gran utilidad para identificar correctamente la presencia o no de lesión en una determinada zona corporal. Estos resultados se han publicado recientemente en el Journal of Medical Imaging and Health Informatics.

Referencia bibliográfica:

Sillero-Quintana, M.; Fernandez-Jaen, T.; Fernandez-Cuevas, I.; Gomez-Carmona, P.M.; Arnaiz-Lastras, J.; Perez, M.D.; Guillen, P. Infrared Thermography as a Support Tool for Screening and Early Diagnosis in Emergencies. Journal of Medical Imaging and Health Informatics 5 (6): 1223-1228. DOI: 10.1166/jmihi.2015.1511. OCT 2015.