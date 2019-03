La sequía escribió la historia de auge y decadencia cultural de Mesoamérica

Los investigadores han debatido durante mucho tiempo acerca del papel que la sequía pudo jugar en el abandono de las ciudades de la Mesoamérica precolombina, que en un mapa actual se correspondería con el sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice y parte de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hasta ahora, el desconocimiento acerca de la historia del clima de esta región no ha permitido determinar con precisión su influencia sobre la historia.

Un trabajo publicado hoy en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ofthe United States of America (PNAS) sugiere que un periodo árido entre los años 500 y 1150 d. C. pudo haber contribuido tanto al crecimiento como a la decadencia de la ciudad de Cantona, cuyos restos arqueológicos se encuentran en el estado mexicano de Puebla.

A partir de los sedimentos del lago Aljojuca, próximo a Cantona, los científicos elaboraron el primer registro de alta resolución del paleoclima de esta zona, la cuenca oriental de México, situada en el centro del país.

Al comparar esta información con la historia conocida del enclave, probablemente fundado por grupos olmeca-xicalanca, los investigadores sugieren que el aumento de la población entre los años 600 y 700 d. C., que llegó a 90.000 personas, pudo deberse a la importancia estratégica de la ciudad en una época de sequía e inestabilidad política. Por el contrario, entre los años 900 y 1050 d. C. se produjo una fuerte disminución acompañada de un aumento de las construcciones defensivas, y esto coincide con el periodo más seco que se encuentra en los registros paleoclimáticos.

“Estos resultados son importantes porque muestran la compleja relación entre el cambio climático y el cambio cultural”, declara Tripti Bhattacharya, investigador de la Universidad de California en Berkeley (EE UU) y autor del artículo que también firman científicos alemanes y de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“La producción de alimentos y la disponibilidad de agua pueden haber sido sensibles a los cambios del clima”, apunta el científico, pero advierte de que este trabajo tan solo se centra en un caso concreto, aunque abre la puerta a futuros estudios. “El clima está implicado en los cambios culturales de la civilización maya, azteca y de otras sociedades del pasado. Sin embargo, conocer el tipo de influencia exacta del clima en estas comunidades requiere mayor investigación”, asegura.

A partir de los sedimentos del lago, los especialistas analizaron los isótopos de oxígeno de los minerales de calcita para reconstruir la aridez, así como los cambios en la composición de los sedimentos para averiguar cómo fueron las precipitaciones.

Lecciones para la actualidad

Establecer una relación entre cambios climáticos y sociales puede tener implicaciones incluso para la época actual. “Nuestro estudio pone de manifiesto que los factores sociopolíticos probablemente desempeñan un papel mediador en la respuesta de las sociedades al cambio climático y esta lección es importante al tratar de adaptarse a los impactos del cambio climático antropogénico en la actualidad”, destaca Bhattacharya.

Además, “es probable que la vulnerabilidad a los impactos del clima en un lugar determinado dependa de las condiciones económicas y políticas”, añade.

Los investigadores pretenden continuar estudiando el clima de siglos pasados en el centro de México para comprender los factores que impulsan el cambio climático en esta región. Para ello, los sedimentos de otros lagos pueden ofrecer más información. “Más investigaciones arqueológicas aclararían cómo las sociedades del pasado se pudieron adaptar o no al cambio climático”, concluye el científico.

Referencia bibliográfica

Tripti Bhattacharya, Roger Byrne, Harald Böhnel , Kurt Wogau , Ulrike Kienel , B. Lynn Ingram, y Susan Zimmerman. "Cultural implications of late Holocene climate change in the Cuenca Oriental, Mexico" PNAS, 2015. DOI: 10.1073/pnas.1405653112