La Seguridad Social reconoce menos del 6,4% de las muertes por cáncer del amianto

En el estudio, publicado en la revista International Journal of Occupational and Environmental Health, los investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha analizado todos los casos de cáncer relacionados con el amianto y reconocidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social como enfermedades profesionales en España entre 1978 y 2011.

Los investigadores comprobaron que entre 1978 y 2011 se reconocieron tan sólo 164 cánceres de este tipo, con una tasa media anual del 0,08 por 100.000 empleados (0,13 en los varones y 0,002 en mujeres), lo que supone un sub-reconocimiento en comparación con otros países de la Unión Europea como Noruega (7,32 casos reconocidos por cada 100.000 empleados).

El trabajo pone de manifiesto “el absoluto infra-reconocimiento de los cánceres del amianto en nuestro país, lo que está provocando una situación socialmente muy injusta para las víctimas”, dice Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de Historia de la Ciencia de la UGR y uno de los autores del trabajo. Según el investigador, este infra-reconocimiento contribuye a invisibilizar públicamente la carga de enfermedad y muerte causada por el uso del amianto en España.

Más de 200 muertes cada año por el amianto

El amianto, también conocido como asbesto, es un conjunto de minerales fibrosos, con cualidades ignífugas, que fue muy empleado en la construcción y en numerosos procesos industriales en España entre las décadas de los '60 y los '90 del siglo XX. Entre 1906 y 2002 se importaron en nuestro país más de 2,5 millones de toneladas de este mineral.

Su comercialización y uso están prohibidos desde 2002 por tratarse de un agente cancerígeno que está presente en miles de edificios, tuberías y tejados. No obstante, más de 200 personas fallecen cada año en España por mesoteliomas pleurales provocados por las exposiciones ocupacionales a este material en el pasado. A ellas hay que sumar una cifra superior de fallecidos por carcinomas broncopulmonares y otros tumores provocados por la inhalación de fibras de amianto.

Referencia bibliográfica:

Montserrat García Gómez, Alfredo Menéndez-Navarro, Rosario Castañeda López "Asbestos-related occupational cancers compensated under the Spanish National Insurance System, 1978–2011" International Journal of Occupational and Environmental Health 21 de octubre de 2014.