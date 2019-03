La quimioterapia en mujeres embarazadas no parece afectar a los bebés

Una de cada mil o dos mil mujeres sufre cáncer durante la gestación. Las cifras son bajas, pero encierran una peligrosa paradoja. Al ser tan pocos casos, los médicos no tienen datos para saber cómo deben tratarlas. Las dudas incluyen si la quimioterapia afectará al feto, si hay que posponer el tratamiento o si se debería adelantar el parto.

Ahora, un trabajo presentado en el Congreso Europeo del Cáncer (ECC) y publicado en la revista New England Journal of Medicine, ha tratado de hacer lo que otros estudios anteriores (más pequeños y cortos) no lograron.

Los investigadores del departamento de ginecología y oncología del Hospital de Lovaina (Bélgica) han estudiado a 129 niños nacidos de mujeres embarazadas con cáncer (96 de ellas tratadas con quimioterapia) y a otros 129 nacidos de madres sin cáncer, siguiendo su evolución hasta que tenían una media de dos años.

La principal conclusión es que el tratamiento mediante las formas más comunes de quimioterapia no afecta al desarrollo de los niños. Además, aunque hay más casos de bebés prematuros y de bajo peso al nacer, lo recuperan con posterioridad. Tampoco se observaron diferencias en cuanto a malformaciones congénitas, alteraciones cardiacas, ni en relación al desarrollo cognitivo, al menos hasta los tres años.

“Cuando una mujer embarazada llega a la consulta le decimos: no bebas alcohol, no fumes, pero, ¿qué le decimos cuando hay que suministrarle quimioterapia, compuesta por fármacos que matan a las células en división?”. Esa fue la pregunta lanzada ayer durante la presentación del estudio en el ECC por parte de Frédéric Amant, jefe de ginecología oncológica en el hospital belga, y uno de los dos principales autores del trabajo.

Inexistencia de tumores secundarios

Según comenta Amant a Sinc, “en la investigación recogieron datos de más de doscientos niños, y en ninguno hemos observado ningún tipo de tumor secundario, tras el uso de quimioterapia en el embarazo. En toda la literatura solo hay descrito un caso”, destaca.

Respecto a si todos los tipos de quimioterapia son seguros durante la gestación, el científico señala que en su estudio se han analizado los fármacos más usados en estos tratamientos, en especial en cáncer de mama, que es el más frecuente en embarazadas.

“Algunos de ellos no consiguen atravesar la placenta. Otros, como los derivados del platino, sí que lo hacen, pero no parecen producir daños. No podemos descartar que otros sean peligrosos, especialmente los más nuevos, en los que se basan las terapias dirigidas. Estos nuevos fármacos son moléculas más pequeñas, y seguramente atraviesen mejor la placenta. En este momento no sabemos si podrían tener efectos perjudiciales”, aclara.

El experto también matiza que los tratamientos con quimioterapia “por norma” no se realizan durante el primer trimestre. “En ese momento tiene lugar la formación de los órganos y posiblemente sí sería peligroso”.

Prematuridad

En el estudio se indica que, pese a de que luego lo recuperen, los nacidos de madres tratadas nacen con bajo peso al nacer. Y la tasa de bebés prematuros es mucho mayor (61% frente al 8%).

Amant indica que “en un porcentaje de los casos el tratamiento parece que puede adelantar el parto, porque favorece la rotura temprana de membranas. Pero en muchos otros los partos se provocan, creyendo que al adelantarlos se disminuyen los problemas derivados de recibir la quimioterapia. Eso es lo que seguramente debamos evitar.

En cualquier caso, los expertos recomiendan la contracepción en pacientes ya diagnosticadas con cáncer y en tratamiento. “Siguen existiendo casos de pacientes que se quedan embarazadas. Aunque los riesgos son menores de lo que cabría suponer, si podemos deberíamos evitarlos, subraya.

Referencia bibliográfica:

F. Amant, T. Vandenbroucke et al. “Pediatric Outcome after Maternal Cancer Diagnosed during Pregnancy”. New England Journal of Medicine (28 de septiembre, 2015). DOI: 10.1056/NEJMoa1508913