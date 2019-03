La primera salamandra en ámbar de hace más de 20 millones de años

En la actual República Dominicana, hace más de 20 millones de años, tuvo lugar una breve lucha de una cría de salamandra con un depredador. Finalmente el anfibio fue mordido, pero consiguió escaparse. Sin embargo, en la confusión cayó en un depósito de resina pegajosa, quedando fosilizado y sepultado para siempre en ámbar.

El registro fósil de ese evento ha revelado que las salamandras vivieron en el pasado en una isla del Mar Caribe, según un estudio de investigadores de la Universidad Estatal de Oregón (OSU, por sus siglas en inglés) y la Universidad de California en Berkeley (EE UU) que publica en The Journal of Palaeodiversity. En la actualidad no existe ninguna especie de este anfibio en toda la zona del Caribe.

Se trata de una nueva especie ahora extinta de salamandra denominada Palaeoplethodon hispaniolae por los autores del artículo. Este trabajo arroja luz sobre la historia ecológica y geológica de las islas del Caribe.

"Fue un shock cuando vi por primera vez este ámbar", dijo George Poinar Jr., profesor emérito de la universidad de OSU y experto mundial en el estudio de insectos, plantas y otras formas de vida preservados en ámbar.

Esta salamandra fósil pertenecía a la familia Plethodontidae, una familia que hoy en día sigue siendo muy común en América del Norte, en particular los Montes Apalaches.

"Hay muy pocos fósiles de salamandras de cualquier tipo, y nadie ha encontrado jamás una salamandra preservada en ámbar", dijo Poinar. "Y encontrar en ámbar dominicano fue especialmente inesperado, porque hoy en día no hay salamandras, incluso los que viven, han siempre han encontrado en esa región".