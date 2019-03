La píldora anticonceptiva se recomienda también a mayores de 40 años

Un estudio pionero realizado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR) ha demostrado que el uso de anticonceptivos hormonales, como la píldora anticonceptiva, también está recomendado para mujeres mayores de 40 años.

Se trata de la revisión más completa llevada a cabo hasta la fecha sobre todos los estudios científicos que, en el mundo, han incorporado a mujeres mayores de 40 años sobre el uso de este tipo de anticonceptivos.

El objetivo era analizar si en este sector de población existen los mismos riesgos y beneficios que se presentan en las mujeres menores de 35 años, que son habitualmente el objeto de estudio.

“En materia anticonceptiva (específicamente, en lo relativo a anticonceptivos hormonales), hasta hace poco tiempo la mayor parte de la evidencia científica disponible procedía de los estudios realizados en mujeres menores de 35 años con anticonceptivos hormonales clásicos”, explica Mendoza.

Esta investigación ha sido dirigida por Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara, del departamento de Obstetricia y Ginecología de la UGR, y en ella han colaborado también investigadores de la clínica DIATROS de Barcelona.

Menores de 35 años

Como la edad es un factor que por sí solo incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas, se ha limitado el uso de los anticonceptivos hormonales a las mujeres jóvenes.

Entre las conclusiones más importantes de esta investigación destaca que en los nuevos preparados anticonceptivos, que incluyen hormonas naturales, los riesgos se han minimizado en las usuarias de cualquier edad, incluso en las mayores de 40 años que estén sanas al inicio de su toma.

Igualmente, los mismos beneficios observados en las mujeres jóvenes son también observados en las más mayores, con una ventaja añadida: algunos procesos ginecológicos que aparecen a esta edad (como por ejemplo las alteraciones del ciclo ovárico o el sangrado menstrual abundante) también se mejoran con su uso.

Este trabajo, publicado en sendos artículos de la revista científica Maturitas, es una continuación de otro que recibió el Premio Nacional de Anticoncepción en 2014, que otorga la Sociedad Española de Contracepción.

Referencia bibliográficas:

Nicolás Mendoza, Esperanza Soto, Rafael Sánchez-Borrego. Do women over 40 need different combined hormonal contraception counseling? Maturitas. Epub ahead of print

Nicolás Mendoza , Esperanza Soto, Rafael Sánchez-Borrego. Letter to the Editor. What are the risks of hormonal contraceptive use in middle-aged women? Maturitas. Volume 84, February 2016, Pages 100

https://www.youtube.com/watch?v=iE7FyEOxUDI&feature=youtu.be