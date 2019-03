La oxigenación cerebral de los atletas kenianos es una clave de su éxito

Cuando la oxigenación cerebral en el lóbulo prefrontal (asociado al control del movimiento y a la toma de decisiones) cae, la actividad neuronal de esa zona también cae. Según los científicos, esta la caída en la activación neuronal podría explicar la caída del rendimiento observada en atletas europeos. La razón es que también cae la oxigenación cerebral.

El estudio, presentado en julio 2014 en el Congreso Europeo de Ciencia del Deporte en Amsterdam (Países Bajos) y publicado en el Journal of Applied Physiology, demuestra que esta caída de la actividad neuronal en atletas kenianos no ocurre.

"Creemos que la activación neuronal en el lóbulo prefrontal no se ve comprometida y quizá esa capacidad de mantener su oxigenación cerebral de manera estable pueda contribuir a su gran rendimiento en las pruebas de fondo", señala el doctor Jordan Santos-Concejero, del departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Con el fin de analizar la respuesta de la oxigenación cerebral a ritmo máximo y progresivo en los corredores de élite de la tribu Kalenjin (Kenia), el equipo de científicos demuestra que estos corredores son capaces de mantener su oxigenaxión cerebral dentro de un rango estable, contribuyendo a su éxito en carreras de larga distancia.

Las pruebas se realizaron en los laboratorios de la Unidad de Investigación para la Ciencia del Ejercicio y la Medicina del Deporte de la Universidad del Cabo y la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica. Para el estudio se eligieron 15 kenianos de élite (todos ellos de la tribu Kalenjin), atletas de gran nivel con marcas en media maratón entre 1.01 y 1.03. Los científicos estudiaron la oxigenación cerebral durante el ejercicio (básicamente cambios en la oxihemoglobina, deoxihemoglobina, flujo sanguíneo, saturación arterial, entre otros) a través de NiRS (Near-infrared Spectroscopy) y oximetría durante una prueba máxima de cinco kilómetros y un test máximo incremental.

"En contra de todo lo publicado en la literatura –explica Santos-Concejero-, vimos que los kenianos eran capaces de mantener su oxigenación de manera estable durante la prueba de cinco kilómetros, lo que tiene implicaciones para el rendimiento de los atletas".

La exposición del feto a la alta altitud influye

Una oxigenación cerebral estable de los atletas africanos podría deberse a factores de vida tempranos como la exposición prenatal a alta altitud y los grandes niveles de actividad física durante la niñez.

"La exposición prenatal a alta altitud tiene unos efectos protectores sobre el feto, un mayor flujo de sangre a la arteria uterina, que podría implicar una mayor capacidad cardiopulmonar en la madurez y, por consiguiente, una menor incidencia de la desaturación arterial durante ejercicios de alta intensidad", manifiesta el estudio.

Por otra parte, la práctica de ejercicio físico de manera habitual durante la niñez implica beneficios como incrementos en la masa ventricular, coordinación motora, menores niveles de citoquinas y, lo más importante, un mayor crecimiento neuronal consecuencia de una mayor vascularización del encéfalo.

“Este último punto podría explicar también parcialmente el que su oxigenación cerebral se mantenga durante esfuerzos máximos", concluye Santos-Concejero.

Referencia bibliográfica:

