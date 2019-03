La nave New Horizons descubre cielos azules y agua helada en Plutón

Las neblinas de la tenue atmósfera que rodea Plutón son azules, según detectó la nave espacial New Horizons de la NASA la semana pasada. Los científicos dicen que las partículas de esta neblina probablemente son grises o rojas, pero dispersan la luz azul y hacen que domine este color que ha llamado la atención de los científicos.

"¿Quién hubiera esperado un cielo azul en el cinturón de Kuiper? Es magnífico", destaca Alan Stern, investigador de principal de New Horizons y del Instituto SwRI en Boulder (Colorado, EE UU).

Según Carly Howett, también investigadora planetaria de la misión y del instituto SwRI: "Este llamativo tinte azul nos habla sobre el tamaño y la composición de las partículas de la neblina. Un cielo azul a menudo es el resultado de la dispersión de la luz solar por partículas muy pequeñas. En la Tierra, estas son moléculas de nitrógeno. En Plutón parecen ser un poco más grandes, aunque siguen siendo pequeñas, como las del hollín, y las llamamos tolinas (sustancias químicas complejas ricas en nitrógeno)".

Los investigadores piensan que estas partículas de tolinas se forman en la zona alta de la atmósfera, donde la luz solar ultravioleta rompe e ioniza las moléculas de nitrógeno y metano, y les permite reaccionar entre sí para formar iones cada vez más complejos, con cargas positivas y negativas, hasta producir complicadas macromoléculas.

Donde primero se encontró este proceso fue en la atmósfera superior de Titán, una de las lunas de Saturno. Las macromoléculas más complejas continúan recombinándose y creciendo hasta convertirse en pequeñas partículas. Luego los gases volátiles se condensan alrededor de sus superficies, formando una escarcha de hielo. Finalmente, las partículas caen a la superficie, aunque en esta fase ya se suman a los compuestos que dan la coloración rojiza de Plutón.



Regiones con agua helada

Los técnicos de la NASA también han informado de un segundo hallazgo significativo de la sonda New Horizons. Se trata de la detección de multitud de pequeñas regiones en el planeta enano que presentan agua. El descubrimiento fue realizado con los datos del espectrómetro Ralph de la nave.

Regiones con hielo de agua localizadas en la superficie de Plutón. / NASA/JHUAPL/SwRI

"Las grandes extensiones de Plutón no muestran que estén expuestas a hielo de agua", dice otro miembro del equipo científico y SwRI, Jason Cook, "porque aparentemente lo enmascaranr otros hielos, más volátiles, en la mayor parte del planeta. Entender por qué el agua aparece exactamente en una zonas, y no en otras, es un reto que estamos investigando".

La detección de esta agua helada se consigue gracias a la firma espectral que deja en algunas regiones que, curiosamente, se corresponden con las zonas que presentan un color rojo brillante en las imágenes en color publicadas recientemente.

"Me sorprende que este hielo de agua sea tan rojo", comenta Silvia Protopapa, de la Universidad de Maryland (EE UU), quien reconoce "que todavía no entendemos la relación entre este hielo de agua y los colorantes rojizos de tolina que hay en la superficie de Plutón".



Mientras tanto la nave New Horizons continúa su viaje a 5.000 millones de kilómetros de la Tierra, con sus sistemas funcionando normalmente y sus instrumentos registrando datos que seguirán sorprendiendo a los científicos.