La inestabilidad de la Antártida occidental aumentará en tres metros el nivel del mar

Desde hace décadas, las observaciones por satélite muestran que los glaciares del mar de Amundsen en la Antártida occidental están perdiendo masa a un ritmo acelerado y el deshielo de la capa de hielo de esa región puede haber alcanzado ya un punto de no retorno. Estudios anteriores habían demostrado la inestabilidad de este mar, al oeste de la Antártida, al examinar su evolución a corto plazo con modelos numéricos.

Un nuevo estudio, liderado por científicos del Potsdam Institute for Climate Impact Research (Alemania), da un paso más y ofrece una simulación a largo plazo de la evolución de toda la capa de hielo de la Antártida occidental.

Los resultados, publicados en PNAS, confirman que la región de Amundsen es inestable. “Nuestros modelos por ordenador revelan que con la inestabilidad de la relativamente pequeña región de Amundsen, todo el área de la capa de hielo del oeste de la Antártida colapsará y contribuirá a un aumento global del nivel del mar de tres metros”, dice a Sinc Johannes Feldmann, primer autor del trabajo.

Según los científicos, es posible que estemos presenciando el principio de un periodo de desintegración prolongada del hielo marino al océano. La retirada local de la capa de hielo y su adelgazamiento “es muy probable que continúe en el futuro”, apunta Feldmann, quien añade que las observaciones durante las próximas décadas confirmarán que estamos ante una retirada a gran escapa de esta zona de la Antártida.

Nivel de deshielo de la capa de hielo de la Antártida occidental para el año 2700. / Feldmann et al

Un deshielo ‘fuera de control’

Las simulaciones indican que la región se desestabilizará tras 60 años de niveles de deshielo actuales. Pero para los autores, esta zona ya es inestable por lo que este umbral puede ser rápidamente superado. Y si esto ocurre, en los próximos siglos el aumento de tres metros en el nivel del mar puede ser inevitable.

“Si se toman en cuenta los resultados a escala de milenios, el nivel del mar aumentará un metro durante los primeros 2.000 años. Alcanzaremos los eventuales tres metros dentro de unos 10.000 años”, afirma el científico alemán. Pero “puede ser más rápido”, advierte el experto.

