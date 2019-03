La imitación social explica la evolución de los lenguajes de programación

En la actualidad existe una gran demanda de programadores, en paralelo con el crecimiento de las tecnologías de la información. Incluso aprender a programar puede mejorar las aptitudes de cualquier persona en matemáticas y la capacidad para resolver problemas. Además, la programación es un vehículo ideal para aumentar la presencia de las mujeres en la ciencia y la ingeniería. Pero, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación?

Hay una gran variedad de lenguajes disponibles, cada uno de ellos con funciones y capacidades distintas. Ejemplos de lenguajes populares serían el lenguaje SQL, muy común en la gestión de bases de datos; JavaScript, útil para la creación de sitios web; el lenguaje R, muy popular entre científicos e investigadores de diversas áreas para la visualización y el proceso de datos, o NetLogo, que se utilizan en la enseñanza. Algunos lenguajes también ayudan en la composición musical.

En este contexto, el modelo que los investigadores Sergi Valverde y Ricard Solé del departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud (DCEXS) de la Universidad Pompeu Fabra han publicado en la revista Human Biology sugiere que el éxito o el fracaso de los lenguajes de programación podrían estar fuertemente determinados por los mecanismos de imitación social.

En tecnología, a veces la mejor opción desaparece, mientras que otras opciones menos ventajosas se alzan con el domino del mercado. Cuantos más usuarios tenga una tecnología, mayor será la probabilidad de que otros usuarios la escojan. La consecuencia directa de este escenario es que la amplificación social y la competición terminan necesariamente en la extinción de opciones menos populares.

Solo sobrevivirán unos pocos

Este es el primer modelo que puede predecir los rankings de popularidad de lenguajes. Valverde y Solé hacen una fuerte predicción: “en el futuro, debido a la globalización y los rendimientos crecientes de escala, sólo unos pocos lenguajes sobrevivirán”.

De hecho, una gran parte de la diversidad de lenguajes de programación son utilizados por pequeñas comunidades de usuarios o bien ya se ha perdido, tal y como ha pasado en el caso del lenguaje natural. Sin embargo, los mecanismo de amplificación afectan mucho más a los lenguajes de programación, y la pérdida diversidad puede tener lugar en una escala de tiempo mucho menor.

Referencia bibliográfica:

Valverde S, Solé R. "A Cultural Diffusion Model for the Rise and Fall of Programming Languages". Human Biology 87: No. 3: 224-234, 2015.