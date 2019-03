La ideología política de los médicos influye en las terapias que prescriben

El punto de vista político de un médico afecta a la atención que da a sus pacientes, según un estudio publicado en la revista PNAS. Investigadores de la Universidad de Yale (EE UU) han confirmado que en el tratamiento de ciertos problemas de salud relacionados con la orientación sexual, aborto, uso de marihuana y armas de fuego, los médicos se ven influenciados por sus creencias.

No es la primera vez que se estudia el papel de la opinión política en otros dominios, como en el gasto de los consumidores, la elección de pareja romántica o la contratación de empleados.

Para determinar cómo influye la ideología de los médicos en los procedimientos que aplican, un equipo de científicos, con el politólogo Eitan Hersh y el psiquiatra Matthew Goldenberg a la cabeza, vincularon los registros de más de 20.000 médicos de atención primaria en Estados Unidos con su afiliación a un partido político y encuestaron a una muestra de más de 200 facultativos.

Los encuestados evaluaron a los pacientes en una serie de escenarios, algunos de los cuales guardaban relación con cuestiones políticamente sensibles. “Nuestra motivación era explorar si las visiones políticas de los médicos afectaban a su juicio profesional en estos temas”, explica a Sinc Eitan Hersh.

“En cuestiones politizadas, los médicos de diferentes partidos políticos perciben los problemas de manera distinta y recomiendan tratamientos diferentes”, añade el experto. Sin embargo, esto no ocurre para cuestiones menos politizadas, como el abuso de alcohol y la depresión.

Prejuicios politizados

Segú los resultados, los republicanos son más propensos que los demócratas a cuestionarse los riesgos sanitarios y legales de la marihuana e instar a los pacientes a reducir su consumo. Además, también son más proclives que los demócratas a discutir los aspectos relacionados con la salud mental en el aborto y a animar a las pacientes a no practicar interrupciones voluntarias del embarazo en el futuro.

Por su parte, los demócratas tienden a desaconsejar la tenencia de armas de fuego en el hogar, mientras que los republicanos son más propensos a preguntar sobre el almacenamiento seguro de las armas.

"Del mismo modo que los pacientes escogen a los médicos de un determinado género porque se sienten más cómodos, es posible que quieran hacer una elección similar basada en las ideas políticas de su médico", subraya Hersh.

Los autores esperan que su trabajo abra la puerta a futuras investigaciones sobre el tema. “Nuestro estudio es solo un primer paso”, concluye el investigador de Yale.

