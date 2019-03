La cultura de cada país influye en el nivel de acceso de la mujer a puestos directivos

Un estudio llevado a cabo por las profesoras de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, Amalia Carrasco y Joaquina Laffarga, junto a investigadores del HEC Montreal y la Universidad de Cádiz, señala que la cultura de cada país influye en el nivel de acceso de la mujer a altos cargos empresariales.

El artículo, publicado en el Journal of Business Ethics, se ha situado entre los diez más descargados en las últimas semanas del área de ciencias sociales según datos de la Social Science Research Network.

La investigación revela que ciertos aspectos de la cultura de cada país contribuyen a determinar el nivel de representación de la mujer en los consejos de administración de las empresas. Concretamente, dos son los más significativos: distancia en el poder y masculinidad.

Que la mujer está infrarrepresentada en los consejos de administración de las empresas, es un tema ético que se debate en foros académicos, políticos y empresariales. Diversos estudios de forma periódica manifiestan la baja representación de la mujer en los consejos de administración de las empresas de diferentes países, los progresos que se van realizando y el lento ritmo de avance. Evidencias que la mayoría de los países, especialmente en Europa, están tratando de mitigar a través de diferentes medidas para promover la paridad, fomentando en algunos casos cuotas obligatorias.

Desigualdad en la distribución de poder

Este estudio compara el nivel de representación de la mujer en los consejos de administración de una muestra de 7.302 empresas cotizadas de 32 países en 2011 y, según sus resultados, las empresas que operan en países donde se acepta la desigualdad en la distribución de poder en las instituciones y organizaciones, tienden a tener menor proporción de mujeres en sus consejos, y cuando los valores como asertividad, desempeño, éxito y competitividad, asociados con el rol masculino prevalecen en el país, la proporción de mujeres en los consejos de administración también se reduce,

Las sociedades consideradas más ‘masculinas’ definen los roles de género de forma tradicional y estereotipada, teniendo visiones más cerradas sobre la diversidad de papeles que hombres y mujeres pueden desempeñar dentro de la organización social.

“Para proveer una evaluación específica y relativamente objetiva de la cultura país, usamos cuatro dimensiones propuesta por el trabajo seminal de Hofstede (1980, 1991, 2000), como indicadores de los valores culturales agregados de una sociedad que nos permite realizar análisis comparativos entre países. Adicionalmente, controlamos otros factores que pueden afectar a la representación de la mujer en los consejos, como el tamaño del consejo, el sexo del presidente del consejo, tamaño de la empresa, rentabilidad, sector industrial y códigos de buen gobierno”, explica Amalia Carrasco.

Políticas de paridad

Los países nórdicos como Suecia y Finlandia, con valores culturales bajos en masculinidad y distancia al poder, tienen la mayor presencia de mujeres en los consejos (23,3% y 19,9% respectivamente). Mientras que Japón con valores culturales altos, sobre todo en masculinidad, presenta el porcentaje más bajo (2,1%). España se sitúa en la escala de Hofstede con valores medios en ambas dimensiones, alcanzado 9,2%

“Hoy día podemos constatar los esfuerzos que los diversos gobiernos están llevando a cabo para promover las políticas de paridad. Estos esfuerzos institucionales nos hacen reflexionar sobre los fuertes cambios culturales que se habrán de producir en muchos países o, en otro caso, la dificultad de cumplir con las políticas establecidas, o incluso, la poca efectividad de su aplicación”, comenta esta investigadora.

Referencia bibliográfica:

Amalia Carrasco Gallego, Claude Francoeur, Réal Labelle, Joaquina Laffarga, Emiliano Ruiz-Barbadillo. "Appointing Women to Boards: Is There a Cultural Bias?". Journal of Business Ethics, Vol. 129, 2015. http://ssrn.com/abstract=2643861.