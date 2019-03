La concentración de drogas de abuso en aguas de Madrid no supone riesgos para la salud

Cada vez existe una mayor sensibilización por la presencia en el agua de los llamados contaminantes emergentes, entre los que se incluyen los fármacos y las drogas de abuso. Debido a que estas sustancias no están incluidas legalmente en los programas de control rutinario, han pasado desapercibidas durante mucho tiempo. Sin embargo, su elevado consumo y el desarrollo de técnicas analíticas capaces de detectarlas en pequeñas concentraciones ha atraído la atención de la comunidad científica hacia el estudio de este tipo de contaminantes en diferentes tipos de agua.

Aunque en las aguas residuales y superficiales ya han sido ampliamente estudiadas, la investigación de la posible presencia en las aguas potables se considera prioritaria al tratarse de sustancias muy activas biológicamente. Así, ejemplo, se ha visto que los fármacos utilizados en quimioterapia presentan propiedades carcinogénicas, mutagénicas, teratogénicas y embriotóxicas en modelos animales, en tanto que los medios de contraste iodados presentan riesgo de provocar reacciones alérgicas y nefropatías.

Un nuevo estudio, publicado en Environment International y liderado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el CSIC, ha permitido por primera vez analizar la presencia de 25 drogas de abuso, 17 medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas y seis medios de contraste iodado (utilizados en el radiodiagnóstico de diferentes patologías) en el agua de grifo de diferentes domicilios privados de la Comunidad de Madrid.

Las investigadoras Angeles Mendoza, del grupo de Investigación y Docencia en Toxicología Ambiental y Evaluación de Riesgos de la URJC, Yolanda Valcárcel, del área de Medicina Preventiva y Salud Pública y Miren López de Alda, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), han estudiado si las concentraciones detectadas pueden suponer un riesgo para la salud de los consumidores, a través de estudios de caracterización del riesgo siguiendo modelos de evaluación establecidos a escala europea.

Ocho drogas en el agua de Madrid

Las muestras analizadas se tomaron durante siete días consecutivos en noviembre de 2013, en distintos puntos de muestreo seleccionados con el objetivo de investigar tres de los principales puntos de suministro de agua potable de la Comunidad de Madrid: las estaciones de tratamiento de Agua Potable de Tajo, Valmayor y Colmenar.

El estudio revela la presencia de ocho de las 25 drogas de abuso, pertenecientes a las familias de los cocaínicos, anfetamínicos, opiáceos y finalmente la cafeína en rangos de concentraciones entre 0,11 y 502 nanogramos por litro (ng por litro). Entre todos los compuestos fue la cafeína la sustancia encontrada en una concentración más elevada (502 ng por litro) en el punto de muestreo abastecido por la estación de tratamiento de Colmenar.

Asimismo se detectaron cuatro de los seis medios de contraste analizados, en concentraciones entre 0,4 y 5 ng por litro, siendo el iohexol el compuesto con una concentración más elevada (5 ng por litro) en uno de los puntos de muestreo abastecidos por la estación de tratamiento de Tajo. En cuanto a los medicamentos citostáticos (o anticancerígenos), ninguno de los analizados se detectó en las aguas muestreadas.

En relación a su posible efecto sobre la salud pública, no se ha encontrado evidencia alguna de que las concentraciones encontradas puedan suponer un riesgo para la salud de la población, incluso aunque esta agua se consumiera a lo largo de toda la vida.

