La caspa empeora por el desequilibrio de las poblaciones de bacterias

La caspa es un trastorno común de la piel que reviste el cráneo. Casi el 50% de la población en todo el mundo tiene caspa. Un nuevo estudio, publicado en Scientific Reports, señala que el desequilibrio entre diferentes especies bacterianas del cuero cabelludo agrava esta afección.

Hasta ahora, de entre los microorganismos del cuero cabelludo, los hongos habían sido señalados como los principales culpables de que algunas personas tengan más caspa.

El equipo de expertos de la universidad Jiao Tong de Shanghái (China) investigó la relación entre las condiciones fisiológicas –donde se incluye la edad, los niveles de sebo y la composición de los microorganismos del cuero cabelludo– con la gravedad de la caspa.

El estudio se llevó a cabo con 174 muestras de 59 participantes chinos de edades comprendidas entre los 18 y los 60 años de edad. Los científicos tomaron las muestras de ocho secciones diferentes del cuero cabelludo de los participantes, a los que requirieron lavarse el pelo 48 horas antes de las pruebas.

Mejorar las condiciones fisiológicas

Los resultados revelan que la gravedad de la caspa está más ligada a las bacterias presentes en el cuero cabelludo que con los hongos, contradiciendo lo que hasta ahora se pensaba.

Cultivo de bacterias del experimento. / Kao R&D center

Las especies de bacterias más abundantes que se encuentran en el cuero cabelludo (Propionibacterium y Staphylococcus) muestran una inhibición recíproca que agrava el problema de caspa. Según el estudio, en presencia de caspa, los niveles de Propionibacterium disminuyen y las poblaciones de Staphylococcus aumentan en relación a un cuero cabelludo normal.

La solución para disminuir la cantidad de caspa reside en equilibrar estas dos poblaciones bacterianas, regulando las condiciones fisiológicas que aumenten los niveles de Propionibacterium. Los autores sugieren que el sebo y el agua serían ayudarían a contrarrestar el desequilibrio, ya que el sebo actúa como fuente de alimento y la humedad proporciona un entorno adecuado para su crecimiento.

Referencia bibliográfica:

Xu, Z. et al.: "Dandruff is associated with the conjoined interactions between host and microorganisms". Sci. Rep. 6, 24877; doi: 10.1038/srep24877 (2016).