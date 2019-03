La bacteria 'E. coli' aparece en cerdos tratados con antibióticos betalactámicos

Investigadores de diferentes centros españoles han realizado un estudio en una granja de porcino para comprobar cómo afectan ciertos tratamientos a la prevalencia de la bacteria E. coli. Para ello, dividieron 100 lechones de siete días de edad en dos grupos: un grupo control y un grupo tratado parenteralmente con el antibiótico de uso veterinario ceftiofur.

Durante el periodo de engorde, ambos grupos se subdividieron en dos y se administró un segundo tratamiento con amoxicilina en pienso a dos de los cuatro grupos. Así quedaron los cuatro grupos de tratamiento: grupo no tratado, grupo tratado con amoxicilina, grupo tratado con ceftiofur, y grupo tratado con ceftiofur y amoxicilina. Durante el tratamiento, se recogieron muestras fecales y se aisló E. coli resistente a cefalosporinas (CR), una clase de antibióticos beta-lactámicos. De los que quedaron aislados, se analizó la presencia de genes de resistencia a cefalosporinas y se tipificaron los plásmidos que albergan dichos genes.

"El estudio ha mostrado que ambos tratamientos generan un aumento en la prevalencia de E. coli CR durante el período de tratamiento, pero la resistencia disminuye tras el tratamiento. En el momento de la finalización, ya no se recuperan bacterias E. coli CR de los animales", explica Lourdes Migura-García, investigadora del CReSA (IRTA-UAB).

Los resultados, publicados en la revista Applied and Environmental Microbiology, sugieren que el uso de ceftiofur y amoxicilina en diferentes etapas del ciclo de cría del cerdo son factores de riesgo independientes para la selección de E. coli CR. Ambos antimicrobianos betalactámicos seleccionan E. coli resistentes durante el curso del tratamiento. Sin embargo, no se detectaron bacterias E. coli CR en ausencia de presión selectiva o cuando los animales partieron hacia el matadero.

Además, los resultados de este estudio han demostrado la coexistencia de muchos genes CR diferentes dentro de una misma granja. Los experimentos revelaron la presencia de una gran variedad de plásmidos de diversos tamaños albergando los mismos genes de resistencia. El estudio también demostró que la coselección de genes de resistencia para diferentes familias de antimicrobianos en un mismo plásmido probablemente juega un papel importante en el mantenimiento de los distintos mecanismos de resistencia.

Aumenta la preocupación

Durante la última década, la resistencia a beta-lactámicos de amplio espectro, especialmente cefalosporinas de tercera y cuarta generación y penems, ha aumentado la preocupación de la comunidad científica.

La Organización Mundial de la Salud ha definido las cefalosporinas de tercera y cuarta generación como "críticamente importantes" para su uso en humanos. Sin embargo, el ceftiofur y la cefquinoma, cefalosporinas de tercera y cuarta generación respectivamente, se han desarrollado exclusivamente para uso veterinario. El uso sistémico de cefalosporinas en animales destinados al consumo humano que podría seleccionar microorganismos resistentes es preocupante debido al papel que estos animales pueden desempeñar en la difusión de cefalosporinasas de espectro extendido dentro de la comunidad.

Para los investigadores, es necesario diseñar estudios para identificar otros factores de riesgo asociados a la persistencia de estos mecanismos de resistencia y minimizar la recirculación de cepas resistentes y/o plásmidos dentro de las granjas.

Referencia bibliográfica:

Cameron-Veas K, Solà-Ginés M, Moreno MA, Fraile L, Migura-García L. "Impact of the use of β-lactam antimicrobials on the emergence of Escherichia coli isolates resistant to cephalosporins under standard pig-rearing conditions". Applied and Environmental Microbiology 81(5):1782-7 2015 Marzo