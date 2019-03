La ansiedad dificulta la recuperación tras la extracción de una muela del juicio

Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla y del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha detectado que la ansiedad generada antes de someterse a una exodoncia del tercer molar influye notablemente en la recuperación postoperatoria del paciente. Además, cuando el odontólogo o el cirujano maxilofacial ofrecen la información preoperatoria al paciente de manera oral, y le explica la intervención de manera dialogada –no solo con la hoja informativa de consentimiento que deben firmar, éste se siente más relajado– disminuye su nivel de ansiedad.

El profesor de la Facultad de Odontología Daniel Torres explica que según los datos, "la ansiedad influye en el dolor que percibe el paciente durante el postoperatorio en cirugía bucal y en la toma de analgésicos. Sin embargo, no influye en la percepción de inflamación durante el mismo periodo”.

Aquí los investigadores diferencian entre la ansiedad como rasgo de personalidad, y la ansiedad estado que se produce a consecuencia de la inminente cirugía bucal. La anestesia local también se considera que incrementa el nerviosismo del paciente, que está consciente durante la intervención.

El estudio prospectivo se realizó sobre una serie de 88 pacientes consecutivos que precisaban la extracción de un tercer molar inferior. Antes de recibir ninguna información acerca de la extracción los pacientes completaron el test Spielberger State-Trait Anxiety Inventory — Trait and State. Tras la extracción se evaluó la inflamación y el dolor. Los pacientes rellenaron una escala visual analógica (EVA) de diez puntos en casa cada día a la misma hora de la intervención hasta el octavo día tras la cirugía, cuando se retiró la sutura.

Este trabajo ha sido premiado como el mejor artículo científico publicado en la revista ‘Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal’. La citada revista, dirigida por el profesor José Vicente Bagán, catedrático de Medicina Bucal de la Universidad de Valencia, es la única revista odontológica española indexada en los más importantes repertorios bibliográficos mundiales, incluyendo el Journal Citation Report, lo que la hace ser la única revista de la Odontología española con Factor de Impacto Internacional de dicho repertorio.

El Hospital Virgen del Rocío realiza una media de 4.000 a 5.000 extracciones del tercer molar cada año y es un modelo de estudio de referencia para otros procesos inflamatorios y de dolor moderado como son la menstruación o el dolor de cabeza.

Cirugía oral y maxilofacial

Miembros del grupo de investigación ‘Innovación y Desarrollo en Técnicas y Fundamentos de Cirugía Bucal y Craneofacial’ de la Universidad de Sevilla realizaron el noveno trasplante de cara del mundo.

“Estudiamos la reconstrucción de las estructuras faciales y la base del cráneo a consecuencia del cáncer, traumatismos por accidentes o malformaciones en edades muy tempranas incluso antes del nacimiento del bebé”, explica el director de la UGC de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Virgen del Rocío, José Luis Gutiérrez, profesor de la Facultad de Odontología y autor también del artículo premiado.

Otras líneas de investigación son el análisis y caracterización de biomateriales para implantes y regeneración ósea y de las mucosas, control y profilaxis de enfermedades infecciosas, nuevas tecnologías incorporadas a la práctica clínica diaria (láser y cirugía mínimamente invasiva, incorporación de la realidad aumentada y desarrollo de técnicas no agresivas para los tejidos).

Con el objetivo de mejorar la asistencia del paciente así como disminuir los efectos sobre la salud, los científicos trabajan a tres niveles; investigación básica en colaboración con el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS) y el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (CSIC); proyectos de investigación clínica desarrollados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y la Facultad de Odontología; y ensayos clínicos en modelo animal centrados en nuevas tecnologías aplicadas a nuevos materiales.

Referencias bibliográficas:

Influence of state anxiety and trate anxiety in postoperative in oral surgery. Torres-Lagares D, Recio-Lora C, Castillo-Dalí G, Rui-de-León G, Hita-Iglesias P, Serrera-Figallo MA, Segura-Egea JJ y Gutiérrez-Pérez JL. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal.

The effects of informed consent format on preoperative anxiety in patients undergoing inferior third molar surgery. Torres-Lagares D, Heras-Meseguer M, Azcárate-Velázquez F, Hita-Iglesias P, Ruiz-de-León-Hernández G, Hernández-Pacheco E y Gutiérrez-Pérez JL. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal.