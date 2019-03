La innovación de la maquinaria, clave para una biomasa forestal sostenible

La rentabilidad económica es, sin duda, uno de los pilares que garantizan la continuidad de cualquier sector y el aprovechamiento de la biomasa forestal no es ajeno a ello. De manera general toda la gestión de los bosques y todos los aprovechamientos sostenibles se enfrentan al reto del déficit de una “tecnodiversidad” adaptada y útil para la gestión de biodiversidad y sus recursos. En concreto existe poca innovación en maquinaria forestal, y específicamente España importa muchas soluciones diseñadas para otros bosques y contextos socioeconómicos.

Ante este reto, un equipo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestales y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha participado en un estudio internacional comparativo del estado de la innovación en la maquinaria forestal, muy ligado a la existencia de empleos estables en las zonas rurales, sin comprometer la viabilidad del ecosistema.

La mecanización forestal centra la atención de este panel internacional de investigadores forestales que buscan la rentabilidad económica considerando también la social y ambiental del aprovechamiento renovable de la biomasa con fines energéticos.

Los expertos de la UPM junto con otros de Australia, Nueva Zelanda,Canadá, EEUU, Italia, Finlandia, Suecia, Austria y España han evaluado los esquemas de producción renovables predominantes. El empleo y las rentas generadas a la propiedad avalan la sostenibilidad social, así como la permanencia de los bosques es la garantía de la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el problema aparece al analizar la sostenibilidad económica de este tipo de actividad.

“La maquinaria capaz de trabajar en los bosques u otras formaciones forestales, debe responder a altas exigencias de potencia, estabilidad, adaptabilidad al terreno y robustez”, explica Rubén Laina, uno de los investigadores UPM que participan en el estudio. “A diferencia de otros sectores que emplean maquinaria pesada (minería, agricultura u obra civil), el sector forestal cuenta con menor capacidad innovadora, ya que esta se deriva del volumen económico de la actividad. La innovación en la mecanización del aprovechamiento es poco frecuente y el intercambio de experiencias entre países es, si cabe, más importante”, añade.

El trabajo muestra tendencias comunes y algunas diferencias en las cadenas de abastecimiento de biomasa. De manera predominante, la tecnología de triturado se impone a la tecnología de astillado o empacado como mejor alternativa para disminuir los costes de transporte del monte a la industria.

Estas máquinas trituradoras de manera generalizada tienen elevadas potencias y con motor propio y se montan en camiones adaptados, que trabajan en borde de carretera, sin acceder al monte. Algunas de las diferencias detectadas en países como España o Italia, por el pequeño tamaño medio de la propiedad, coexisten tecnologías más adaptadas a la pequeña escala, como el empacado o astilladoras pequeñas sin motor propio. Que encarecen los costes, pero se adaptan mejor a las características socioeconómicos de estos países.

Para los autores, la importancia de este trabajo radica en que ofrece una radiografía de cómo se organizan los sistema de trabajo en función de la maquinaria disponible y como esto afecta a la rentabilidad del aprovechamiento de la biomasa forestal. “La mayor o menor innovación en el empleo y desarrollo de la maquinaría no solo afecta al aprovechamiento de los recursos sino también al empleo rural que genera, algo de gran importancia en nuestro país”, explican.

