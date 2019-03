La ideología de los partidos influye en la feminización de los parlamentos

En el estudio de cómo influye la ideología de los partidos en la feminización de los parlamentos, el PSOE funciona mejor a la hora de facilitar el primer acceso de las mujeres, mientras que el PP favorece más la permanencia de sus parlamentarias, según una investigación dirigida por la Universidad Complutense (UCM) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

“Es decir, el PSOE destaca como partido que abre las puertas a las mujeres junior sin experiencia parlamentaria previa, mientras que el PP destaca como partido que promueve las carreras políticas de las mujeres senior que ya están en el parlamento”, aclara Susana Aguilar, investigadora de la facultad de Ciencias Políticas de la UCM.

El trabajo, publicado en Politics & Gender, sometió a prueba la tesis según la que la izquierda favorece más que la derecha la presencia de las mujeres en el legislativo, pero esta vez teniendo en cuenta el factor temporal.

Además, los investigadores introdujeron una diferencia entre dos distintos mecanismos que los partidos pueden utilizar a la hora de feminizar el legislativo, uno denominado de apertura de puertas (gate-openers) y otro de promoción de carreras políticas (career-promoters) “que no han sido analizados por separado por la literatura y producen un resultado sorprendente y contra-intuitivo”, explica la experta.

Treinta años de elecciones

Para llevar a cabo el estudio, se empleó la base de datos Bapolau con información de 5.353 diputados de los 17 parlamentos autonómicos españoles en 138 elecciones, abarcando el periodo 1980-2011.

El partido socialista promovió, en los años estudiados, la entrada del 29,7% de diputadas junior frente al 27,2% del partido de derechas. Por su parte, el PP mantuvo en sus filas al 52% de las mujeres senior frente al 46% del PSOE.

“Estos resultados demuestran que el PSOE se percibe, y actúa en consecuencia, como el partido que debe promover la circulación de las élites parlamentarias y renovar la composición de las mismas, mientras que el PP considera más importante la profesionalización y consiguiente continuidad en las cámaras de sus parlamentarias”, analiza la investigadora de la UCM.

“Ahora, la pregunta crucial en última instancia es: ¿Qué contribuye en mayor medida a fomentar la presencia de las mujeres en los legislativos y a que estas desempeñen cargos de importancia? ¿Favorecer su acceso, a menudo mediante la política de cuotas que la izquierda abandera, o promover su carrera política manteniéndolas en sus escaños?”, cuestiona Aguilar, dejando la puerta abierta a una nueva línea de investigación.

