Identifican un nuevo gen causante de la anemia de Fanconi

Investigadores del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) han participado en un trabajo que identifica un nuevo gen causante de la anemia de Fanconi, una grave enfermedad congénita rara.

Los autores de este estudio, publicado en The Journal of Clinical Investigation, han descubierto concretamente que mutaciones en RFWD3, un gen relacionado con la reparación del daño en el ADN, están implicadas en la aparición de esta patología. Para ello han recurrido a técnicas de secuenciación masiva de nueva generación.

La anemia de Fanconi es una enfermedad hereditaria causada por mutaciones en alguno de los genes relacionados con la reparación del ADN, proceso que es esencial para el mantenimiento de las células madre y para evitar la aparición del cáncer. Los afectados pueden sufrir insuficiencias de la médula ósea, malformaciones congénitas variables y tienen predisposición a desarrollar tumores sólidos y hematológicos.

Los expertos han detectado mutaciones en el gen RFWD3 en un niño afectado por la anemia de Fanconi. Además, han corroborado con estudios funcionales en modelos celulares y animales la asociación de este gen con la enfermedad.

La investigación ha sido coordinada por Detlev Schindler, de la Universidad de Wurzburg (Alemania). Han participado otros científicos de esta universidad y de la de Kyoto (Japón), además de los del grupo liderado por Jordi Surrallés, catedrático de Genética de la UAB, jefe de grupo del CIBERER y actual director del Servicio de Genética del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Clave para el desarrollo de nuevas terapias

Hasta ahora, se conocían 21 genes causantes de la anemia de Fanconi. El grupo coordinado por Surrallés ya lideró hace tres años el descubrimiento de otro de los genes que producen esta enfermedad, FANCQ. La investigación fue publicada en Americal Journal of Human Genetics.

“El descubrimiento de nuevos genes es crucial no solo para el diagnóstico y el consejo genético, sino también para el desarrollo de nuevas terapias. Un buen ejemplo es la terapia génica en la que estamos ya implicados en un ensayo clínico”, explica Surrallés.

La proteína RFWD3 es de las pocas proteínas deficientes en pacientes con Fanconi con una clara actividad enzimática (ubiquitina ligasa), lo que abre la puerta a cribados masivos de fármacos. "En este sentido, mi grupo ya ha realizado varios cribados de miles de moléculas terapéuticas con el objetivo de reposicionar un fármaco para esta enfermedad”, concluye Surrallés.

Referencia bibliográfica:

Kerstin Knies, Shojiro Inano, María J. Ramírez, Masamichi Ishiai, Jordi Surrallés, Minoru Takata, Detlev Schindler. Biallelic mutations in the ubiquitin ligase RFWD3 cause Fanconi anemia. The Journal of Clinical Investigation. DOI: 10.1172/JCI92069