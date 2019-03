Hugh Herr y sus piernas biónicas se llevan el Premio Princesa de Asturias de Investigación

Hugh Herr, ingeniero y biofísico del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), es el nuevo Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. El jurado ha valorado su contribución en el desarrollo de sistemas robóticos para mejorar la capacidad física del ser humano.

Herr, de 51 años y nacido en Pensilvania (EE.UU), dirige el Biomechatronic Group en el Media Lab del MIT, donde ha desarrollado las que han sido calificadas como “las prótesis más sofisticadas del mundo”.

La candidatura de Hugh Herr fue propuesta por Robert Langer, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2008.

Líder mundial en biónica y la biomecánica

A la edad de 17 años, Hugh Herr sufrió la amputación de ambas piernas tras sufrir la congelación de sus miembros durante una ascensión en la montaña. Como consecuencia de esta experiencia, dirigió su esfuerzo y talento a tratar de mejorar la movilidad de las personas con discapacidad. Incluso él mismo diseñó unas piernas especiales que le permiten seguir practicando la escalada.

El jurado destaca las nuevas líneas de investigación abiertas por este biomecánico, que han dado lugar a unas prótesis 'inteligentes' que aceleran la fusión entre el cuerpo y la máquina.

Sus métodos abarcan un conjunto de disciplinas científicas y tecnológicas, desde la ciencia biomecánica y del control de los movimientos biológicos hasta el diseño de dispositivos biomédicos.

Mejorar la calidad de vida

Sus logros han tenido un impacto significativo en personas con discapacidad física. Este ingeniero ha diseñado desde prótesis de rodilla adaptables para amputados femorales hasta ortoprótesis de tobillo y pie, para pie equino y patologías causadas por parálisis cerebral o esclerosis múltiple.

Herr ha empleado modelos de puente cruzado del músculo esquelético para el diseño de una nueva clase de mecanismos de propulsión humana que amplifican la resistencia para actividades anaeróbicas. Con el mismo fin, diseñó unos zapatos elásticos que aumentan la resistencia al caminar y al correr.

Es el fundador de la compañía BionX Medical Technologies (antigua iWalk), encargada de comercializar BiOM® Ankle, una prótesis de miembros inferiores que proporciona energía emulando la función muscular e imitando el movimiento del tobillo, lo que aporta una estabilidad en cualquier superficie.

Una vida de película

Este biomecánico se licenció en física en 1990 por la Universidad de Millersville (Pensilvania). Posteriormente realizó una maestría en Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y, en 1998, obtuvo el doctorado en Biofísica en la Universidad de Harvard.

Titular o cotitular de más de setenta patentes, Herr ha impartido numerosos conferencias en congresos y foros internacionales, es editor asociado del Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation y miembro del consejo editorial de otras publicaciones científicas.

Su historia personal ha sido narrada en el libro Second Ascent: The Story of Hugh Herr (1991) y en la película Ascent: The Story of Hugh Herr, realizada en 2002 por National Geographic.

En esta edición concurrían un total de 34 candidaturas, procedentes de Alemania, Canadá, China, Colombia, Egipto, Estados Unidos, Francia, Hungría, India, Israel,

Cada uno de los Premios Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón−, la cantidad en metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia.