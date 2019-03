Los hombres no reducen la jornada para cuidar de sus hijos porque creen que no pueden

Muy pocos padres reducen su jornada para cuidar a sus hijos: tan solo un 4%, frente a una de cada cuatro madres de al menos un niño o niña menor de 8 años. El éxito de otras medidas de conciliación es mucho mayor: un 80% de los padres españoles hace uso de la baja por paternidad. Entonces, ¿por qué los padres apenas se acogen a este derecho?

Un estudio llevado a cabo por la UNED señala que las madres, de manera subjetiva, perciben mayores facilidades que sus compañeros para reducir la jornada. Muchos hombres simplemente piensan que ‘no pueden’ trabajar menos horas. Entre los padres, los que trabajan en ocupaciones intermedias de cuello blanco (como los administrativos) o en empresas de más de 50 empleados, parecen tenerlo más fácil.

“Aunque una respuesta evidente sería que los padres no quieren asumir la reducción de salario que lleva aparejada la medida, esta no parece ser la razón para muchos ellos, ya que solo un 12% de los hombres con este derecho alegan que no hacen uso de él por motivos económicos”, comenta Irina Fernández, autora de la publicación, quien indica que los motivos pueden ser más complejos: “Tomarse un tiempo corto sin trabajar supone una menor desviación de la norma [del trabajador ideal] que trabajar menos horas diarias durante una temporada larga”.

Un factor clave puede ser que la penalización que esta desviación lleva aparejada sea mucho más acusada para padres que para madres. Estudios cualitativos realizados en España confirman que el derecho a reducir la jornada no es algo tan evidente: como algunos padres reconocen, la realidad acabaría empujándoles a trabajar su jornada habitual, pero con un menor salario.

La investigación, integrada en el proyecto IMPLICA, analiza la percepción subjetiva que tienen los padres y las madres sobre su dificultad para reducir la jornada. Para ello, se examinaron los contextos laborales que pueden favorecer esta práctica, utilizando los datos de una encuesta representativa de trabajadores españoles.

Falta de tiempo para la vida

“Las diferencias entre hombres y mujeres se deben, en gran medida, a la segregación horizontal y vertical: controlando por ocupaciones y sectores, las ocupaciones pierden relevancia”, explica Fernández. Sin embargo, el estudio no confirmó que los padres que trabajan en el sector público o los que no hacen horas extras percibieran una mayor facilidad.

La falta de tiempo afecta a la mayoría de familias españolas: los horarios escolares no se adaptan a los laborales, o viceversa. Además, incluso si este primer obstáculo está superado, muchos padres y madres disponen realmente de poco tiempo para estar con sus hijos: aproximadamente un 52% de las madres de niños menores de 6 años y un 83% de los padres trabaja un mínimo de 40 horas a la semana.

Futuras investigaciones podrán confirmar si las desiguales jornadas de trabajo de padres y madres responden realmente a sus deseos y necesidades, así como si estos requieren una actualización de las políticas que regulan la jornada diaria de trabajo.

