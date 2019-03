Hallan restos de ‘Homo sapiens’ del Paleolítico Superior en Guadalajara

Adrián Pablos, investigador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), de Burgos, ha codirigido una campaña de excavaciones en el yacimiento de la Cueva de los Torrejones (Tamajón, Guadalajara) donde se han encontrado restos fósiles de Homo sapiens, así como de macrofauna y microfauna.

Esta Campaña, desarrollada la primera semana de septiembre, ha permitido conocer la secuencia sedimentaria y la estratigrafía de la cueva en las diferentes catas realizadas anteriormente, a la vez que recuperar nuevos fósiles, cuyo estudio hará posible ofrecer en los próximos meses un contexto cronológico, bioestratigráfico, taxonómico, tafonómico y geológico asociados a los humanos del Paleolítico superior en la Meseta.

Entre la abundante fauna encontrada cabe destacar: caballo (Equus caballus/ferus), asno salvaje (Equus hydruntinus), ciervo (Cervus elaphus), hiena (Crocuta crocuta), leopardo (Panthera pardus), lobo (Canis lupus), oso pardo (Ursus arctos), rinoceronte de estepa (Stephanorhinus hemitoechus), tejón (Meles meles) y tortuga (Testudo sp.).

Sapiens o neandertal

La cueva de los Torrejones fue excavada y estudiada en los años 90 y entre sus hallazgos destaca un hueso del pie humano (navicular), identificado inicialmente como neandertal. Esta identificación se basaba en que el fósil fue encontrado in situ con fauna que sugería una cronología del Pleistoceno Superior, época asociada en Europa a los neandertales.

Desde aquel entonces el navicular fue considerado como uno de los pocos restos neandertales del interior de la Península Ibérica, a pesar de que no se realizara ningún estudio antropológico al respecto.

Pero el equipo actual ha realizado un estudio comparativo, publicado este año en la revista Archaeological and Anthropological Sciences, en el que se concluye que tanto métrica como morfológicamente se trata sin lugar a dudas de un fósil de Homo sapiens.

La importancia de este artículo radica, como explica Adrián Pablos, en que “aunque hay algunos yacimientos del Paleolítico Superior tradicionalmente asociados a nuestra especie en el interior peninsular, no existía hasta ahora registro alguno de fósiles de Homo sapiens para esta época lejos de las costas mediterránea, atlántica y cantábrica de la Península Ibérica”.

Esta campaña, en la que han participado instituciones de toda España (Universidad de Alcalá, Universidad del País Vasco, Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos, Instituto Geológico y Minero de España y Grupo Espeleológico Abismo de Guadalajara), ha sido cofinanciada por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y el CENIEH, con apoyo logístico del Ayuntamiento de Tamajón y de los proyectos de excavación de la Cueva de Arlanpe, de los yacimientos del Valle del Tejadilla y de los yacimientos de Atapuerca.

Referencia bilbiográfica:

Adrián Pablos, Nohemi Sala y Alfonso Arribas. "Taxonomic reassignment of the Paleolithic human navicular from Cueva de los Torrejones (Guadalajara, Spain)". Archaeological and Anthropological Sciences (2017).