Hallados los restos más antiguos de los antepasados del glotón en la Península

Los yacimientos de Artesilla (Zaragoza) y els Casots (Cataluña) albergan los restos dentales y craneales más antiguos de antepasados del glotón actual (Gulo gulo), según una investigación internacional en la que participan la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Instituto de Geociencias (UCM-CSIC), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), y el Institut Català de Paleontolgoía Miquel Crusafont (ICP).

La familia de los mustélidos incluye a los tejones, nutrias, hurones, comadrejas, martas y glotones, siendo este último su miembro terrestre actual más grande.

“El estudio de los nuevos fósiles del yacimiento de els Casots confirma la validez de los mustélidos Iberictis azanzae e Iberictis buloti, definidas en 1992 por los paleontólogos Leonard Ginsburg (París) y Jorge Morales (MNCN), y evidencia la importancia de la cuenca de Calatayud-Daroca (Zaragoza) y de la del Vallès-Penedès (Cataluña) para el conocimiento de las faunas de mamíferos fósiles del Mioceno inferior continental de la península Ibérica y de su evolución paleoclimática”, señala Jorge Morales, investigador del MNCN y coautor.

“Además, gracias a los numerosos fósiles de Iberictis encontrados en els Casots se ha detectado por primera vez la presencia de Iberictis buloti en la península ibérica”, destaca Alberto Valenciano, líder del trabajo realizado durante su tesis en el Instituto de Geociencias (UCM-CSIC) que actualmente trabaja como investigador en el Museo Sudafricano Iziko y de la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Los fósiles encontrados, cuyo análisis se ha publicado en Journal of Mammalian Evolution, han permitido realizar por primera vez un análisis cladístico –relaciones evolutivas basándose en similitudes derivadas– para aclarar las relaciones de parentesco de estas formas extintas con otros mustélidos extintos y actuales.

Restos encontrados en el yacimiento de els Casots (marron) junto con fósiles de Plesiogulo (amarillo) y huesos actuales de Gulo gulo (blanco). / Alberto Valenciano

Según Valenciano, “como resultado más importante de la investigación, se ha demostrado que Iberictis estaría más emparentado con el mustélido gigante del Mioceno superior Plesiogulo, y que ambos tienen una relación de grupo hermano con el glotón actual, demostrando que estos tres grupos de mustélidos (Iberictis-Plesiogulo-Gulo) pertenecen a un mismo linaje de glotones llamado Gulonini, de los cuales solo el glotón ha llegado hasta nuestros días”.

Distintas evoluciones dentarias

El análisis de la dentición este grupo de mustélidos junto con los nuevos restos de Iberictis sugieren que, dentro del linaje de los glotones, existen dos adaptaciones dentarias diferenciadas para triturar huesos.

“Por un lado, los mustélidos gigantes Plesiogulo e Iberictis poseen el primer molar superior e inferior agrandados en longitud, lo que les permitía usar los dientes para triturar huesos como lo hacen los actuales canidos con sus molares”, señala Valenciano.

Por otro, continúa, el glotón actual posee una reducción en las zonas posteriores de dichos molares así como una reducción en el hocico, recordando en cierta forma a los félidos, aunque ha aumentado significativamente el grosor de las muelas carniceras. Esto supone que realiza la mayor parte de la trituración de los huesos con la parte anterior de dichos dientes.

“Aunque muchos de los restos excavados en este yacimiento aún no se han descrito, en els Casots se han recuperado restos de más de treinta especies de vertebrados, incluyendo peces, anfibios, reptiles, aves y, sobre todo, mamíferos, entre los que destacan los artiodáctilos, en gran parte ya publicados, y los carnívoros, actualmente en estudio”, explica David Alba, director del ICP que también participa en el estudio. Alba también adelanta que, dada la riqueza e importancia del yacimiento, tienen previsto reabrir las excavaciones del mismo en breve.

Esta investigación permite conocer más sobre el origen del linaje del glotón, también conocida como carcayú o wolverine en inglés. Es una especie muy fiera y solitaria, tiene grandes garras y habita en zonas montañosas de Canadá, Estados Unidos, Escandinavia y Siberia. Según sus creadores, este animal sirvió de fuente de inspiración para el personaje más popular de la saga X-Men de Marvel: Lobezno.

Referencia bibliográfica:

Valenciano, A., Abella, J., Alba, D.M., Robles, J.M., Álvarez-Sierra, M.A. and Morales, J. (Accepted). “New early Miocene material of Iberictis, the oldest member of the wolverine lineage (Carnivora, Mustelidae, Guloninae)”. Journal of Mammalian Evolution. DOI: 10.1007/s10914-018-9445-xs