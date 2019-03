Hallada una nueva especie fósil de delfín de río en Panamá

En la actualidad, solo existen cuatro especies de delfines de río (platanistoideos) que viven en agua dulce o ecosistemas costeros. Todas ellas están en peligro de extinción, incluido el delfín de río chino, probablemente ya desaparecido. El descubrimiento de una nueva especie fósil de estos cetáceos revela que en el pasado estuvieron mucho más extendidos por todo el mundo.

Isthminia panamensis fue encontrado en la costa caribeña cerca de la ciudad de Piña (República de Panamá). El análisis del cráneo, la mandíbula con casi todos los dientes, parte del hombro derecho y dos pequeños huesos de la aleta datan al animal en entre 6,1 y 5,8 millones de años de antigüedad. Según los restos hallados y comparándolo con otros especímenes fósiles y actuales, el delfín pudo haber medido casi tres metros de longitud.

“Descubrimos el nuevo fósil en rocas marinas, y muchas de las características de su cráneo y mandíbula apuntan a que pudo haber sido un habitante marino, como los delfines oceánicos actuales”, dice Nicholas D. Pyenson, autor principal del estudio que publica la revista PeerJ, y conservador de fósiles de mamíferos marinos en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano (EE UU).

Cráneo y mandíbula de Isthminia panamensis. / Nicholas D. Pyenson / NMNH Imaging / Smithsonian Institution

Adaptarse al agua dulce

Según el investigador, muchos de los animales de agua dulce que conocemos ahora en el Amazonas, como los manatís, las tortugas o las rayas con púas tuvieron antecesores marinos. Pero hasta ahora el registro fósil de los delfines de río no daba mucha información sobre sus ancestros marinos. Isthminia panamensis podría explicar cuándo este linaje llegó al Amazonas.

“Isthminia es en realidad el pariente más cercano de los delfines de río que habitan hoy en el Amazonas”, declara Aaron O'Dea, uno de los autores del trabajo y científico en el Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá. “Mientras que las ballenas y los delfines han evolucionado hace mucho tiempo de ancestros terrestres a mamíferos marinos, los delfines de río realizaron el movimiento inverso al volver de la tierra a los ecosistemas de agua dulce”, añade O’Dea.

Cada una de las especies de delfín de río que existen ahora muestra una solución común al problema de adaptación de hábitats marinos a los de agua dulce: presentaban un cuerpo con aletas anchas y parecidas a palas, cuellos flexibles y cabezas con hocicos particularmente largos y estrechos que les permitieron nadar y cazar mejor en los sinuosos ríos.

