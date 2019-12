Greta Thunberg ha encontrado con la crisis climática una razón para hablar. “Hace un año y medio no le dirigía la palabra a nadie salvo que realmente tuviera que hacerlo”, ha empezado su discurso hoy la joven activista sueca en el plenario de la cumbre del clima que se celebra en Madrid.

Desde entonces, la adolescente ha dado muchos discursos, la mayoría desde la emoción, la ira e incluso la impotencia “para llamar la atención”, confiesa. Así no solo ha pedido a los dirigentes políticos un mayor compromiso para frenar la emergencia climática, sino que ha logrado que millones de jóvenes se unan a la lucha contra el cambio climático.

Pero hoy sus palabras, más moderadas, no han dejado espacio a los sentimientos y se han basado en los hechos proporcionados por la comunidad científica y que recaen en la toma de decisiones. La razón es que con frases como “¿Cómo os atrevéis?” –pronunciada en la cumbre de Nueva York del pasado septiembre– “es todo lo que la gente recuerda”. No se acuerdan de los hechos.

Por eso, Thunberg ha querido recordar a las personas su verdadero mensaje y ha hecho mención al capítulo 2 de la página 108 del informe SR1.5 del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC). “Si tenemos 67 % de oportunidades para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC, nos quedan 420 de gigatoneladas de CO2 para emitir en nuestro presupuesto de carbono a fecha del 1 de enero de 2018”.

En la actualidad, esa cifra es aún menor porque emitimos 42 gigatoneladas de CO2 cada año. “Con nuestros niveles de emisiones, el presupuesto de carbono restante se habrá esfumado en unos ocho años”, ha manifestado la joven, quien ha recordado que estas cifras no son opiniones o puntos de vista políticos. “Esta es la mejor ciencia actual disponible”.

La activista ha recordado que estos números son globales, y que no hacen referencia al aspecto de equidad, tan importante para que funcione el Acuerdo de París a escala mundial.

“Muchos modelos asumen que las futuras generaciones serán capaces de absorber cientos de miles de millones de CO2 del aire con tecnologías que no existen a esta escala, y posiblemente nunca lo harán”, ha recordado pidiendo una acción efectiva y real.

Greta Thunberg hoy en la COP25. / UNclimatechange

Reducir emisiones, ese es el mensaje

¿Por qué es tan importante quedarse por debajo de los 1,5 ºC? “Porque incluso con 1 ºC la gente ya está muriendo por la crisis climática, porque es lo que la ciencia pide para evitar desestabilizar el clima”, ha destacado.

Greta Thunberg ha insistido en que su mensaje es este: “Cada fracción de grado importa”. “Decidme, ¿cómo podéis reaccionar a estas cifras sin sentir al menos algún nivel de pánico? ¿Cómo respondéis al hecho de que básicamente nada se está haciendo sin sentir algo de indignación? ¿Y cómo comunicáis esto sin parecer alarmistas?”.

En su discurso, ha recalcado las diferencias entre países y cómo los ricos deben ayudar a los más pobres porque “las cifras son globales” y solo así se logrará que funcione el Acuerdo de París.

La activista, que llegó a Madrid el pasado viernes, tras recorrer en catamarán el Atlántico, ha señalado que en las promesas de los países no se incluyen tasas de emisiones al transporte. “Esto no es liderazgo. La política que se necesita no existe en la actualidad”, ha insistido. El verdadero peligro, según la joven, es cuando los políticos pretenden que están actuando y, en realidad, no están haciendo nada. “Los líderes no se comportan como si fuera una emergencia”.

Al finalizar, Thunberg ha hecho un llamamiento a la esperanza porque el cambio vendrá del pueblo. “Las personas ya están empezando a despertar”. “Podemos iniciar el cambio ahora. Nosotros. La gente”, ha concluido.