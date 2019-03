Las gaviotas podrían diseminar genes de resistencia antibiótica

El número de bacterias resistentes a varios antibióticos ha aumentado de manera alarmante en las últimas décadas, debido en gran parte al abuso y mal uso de antibióticos para uso humano y animal. Una vez que aparece una bacteria resistente, esta se puede propagar globalmente gracias a diferentes factores como son los viajes internacionales, la globalización en el intercambio comercial de alimentos, y las aves migratorias.

Un equipo de científicos ha encontrado bacterias Escherichia coli resistentes a antibióticos en más del 50% de muestras de gaviotas en Barcelona. Los resultados de este estudio publicado en Antimicrob Agents Chemother muestran, por primera vez, la coexistencia de dos carbapenemasas (enzimas que confieren resistencia a los carbapenems), y confirman el posible papel de las aves migratorias en la propagación de genes de resistencia antibiótica.

“Nuestros datos muestran que la prevalencia de E.coli resistentes en heces de gaviota es mayor de la que se pensaba” señala Jordi Vila, director de la Iniciativa de Resistencia Antimicrobiana del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y autor principal de la investigación.

“El hecho de que las dos cepas resistentes a carbapenems compartan secuencias con aislados recuperados de humanos en diferentes partes del mundo subraya el papel de dichas aves en la diseminación de genes de resistencia antibiótica”, añade el experto de ISGlobal, centro impulsado por la Obra Social ”la Caixa”.

Análisis de las heces de gaviotas

El trabajo confirma así que las heces de las gaviotas contienen altos niveles de la bacteria E. coli, siendo España el país europeo con el mayor número de este microorganismo aislado en gaviota resistentes a más de un antibiótico.

En este estudio, los autores analizaron la prevalencia de genes que confieren resistencia a diferentes beta-lactámicos (antibióticos de amplio espectro) en aislados de E. coli obtenidos a partir de gaviotas. Para ello, analizaron 132 muestras fecales obtenidas a partir de polluelos de diferentes nidos distribuidos en toda la ciudad.

Encontraron que más de la mitad de los aislados (el 54,5%) expresaba algún gen de resistencia, con un predominio de beta-lactamasas de espectro extendido (51%). Además, identificaron, por primera vez, la presencia de carbapenemasas en dos cepas aisladas de gaviotas.

Referencia bibliográfica:

Vergara A, Pitart C, Montalvo T, Roca I, Sabaté S, Hurtado JC, Planell R, Marco F, Ramírez B, Peracho V, de Simón M, Vila J. "Prevalence of Extended-Spectrum-β-Lactamase- and/or Carbapenemase-Producing Escherichia coli Isolated from Yellow-Legged Gulls from Barcelona, Spain". Antimicrob Agents Chemother. 2017 Jan 24;61(2).