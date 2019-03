Los galápagos que crecen más rápido presentan coloraciones más intensas

Un equipo de científicos españoles, entre los que se encuentran investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), ha estudiado la relación entre la coloración del galápago europeo, Emys orbicularis, y su tasa de crecimiento. El estudio revela que los individuos con un crecimiento más rápido y mayor tamaño presentan coloraciones más intensas.

Las manchas, rayas o parches que tienen algunos animales pueden funcionar como señales para comunicarse con otros individuos. Esto es especialmente importante en los reptiles, entre ellos las tortugas, donde la función de estas señales está menos estudiada. La expresión de esta coloración está determinada en parte por la presencia de carotenoides, un tipo de pigmentos presentes en algunos alimentos.

“Nuestro objetivo era estudiar la relación entre la coloración y la tasa de crecimiento en el galápago europeo, un organismo modelo para el estudio de la evolución de la coloración” explica Alejandro Ibáñez, investigador del MNCN y la Universidad Técnica de Brunswick (TU Braunschweig) “Para ello medimos durante 8 años el crecimiento de los ejemplares, y la intensidad de la pigmentación de las rayas amarillas que presentan en el caparazón y las extremidades mediante un espectrofotómetro”

Dado que los carotenoides son costosos de producir, lo esperable es que la energía se invierta o bien en crecer más rápido o bien en expresar colores más intensos. “Los resultados muestran, en contra de lo esperado, que los individuos con tasas de crecimiento más rápidas expresan coloraciones más brillantes en las extremidades, es decir, los colores tienen una mayor cantidad de carotenoides”, explica José Martín, también investigador del MNCN “Además, los individuos de mayor tamaño presentan también colores más intensos en el caparazón”, continúa.

La alta proporción de carotenoides detectada en las manchas de coloración más brillante evidencian la importancia de estos compuestos en la regulación del crecimiento y la pigmentación de los galápagos. “Aunque no se conoce a ciencia cierta la función de las manchas en esta especie, gracias a este estudio podemos afirmar que la coloración es una señal fiable de la calidad de los individuos”, concluye Ibáñez.

La importancia de los carotenoides

Los carotenoides son pigmentos implicados en la coloración de los tejidos de distintos animales. Estos compuestos son costosos de sintetizar y solo se obtienen a través de una dieta rica en dichos componentes que están presentes en verduras como las zanahorias o los tomates, de ahí que sea difícil conseguirlos.

“En el caso de los galápagos pensamos que su principal fuente de carotenoides podría ser el cangrejo rojo americano, Procambarus clarkii” comenta Ibáñez. Además, los carotenoides están implicados en el funcionamiento del sistema inmune de muchos organismos. Por eso la coloración dependiente de estos pigmentos se emplea para medir la calidad de los individuos, que será mayor cuanto más intensa sea.

Referencia bibliográfica:

Ibáñez, A., Martín, J., Marzal, A., & Bertolero, A. (2017). The effect of growth rate and ageing on colour variation of European pond turtles. The Science of Nature, 104(5-6), 49. DOI: 10.1007/s00114-017-1469-1