Europa financia proyectos de doce jóvenes investigadores de centros españoles

Diecisiete científicos españoles recibirán este año las prestigiosas Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés), becas destinadas a ayudar a la creación de grupos de investigación independientes cuyo investigador principal esté en posesión de un título de doctor con antigüedad de entre 2 y 7 años, y cuya actividad investigadora esté en la frontera del conocimiento de cualquier temática.

Los investigadores becados este año abordan temas como la desaceleración del cambio climático, el diseño computacional de enzimas o la ingeniería flexoeléctrica.

En total, el ERC financiará 291 proyectos de destacados científicos europeos con 429 millones de euros. La financiación alcanza un máximo de 1,5 millones de euros por proyecto por un máximo de 5 años, y se otorga en el marco del programa europeo Horizonte 2020.

España se ha situado este año en séptimo lugar como país receptor de ayudas por detrás de Alemania, Italia, Francia, Israel, los Países Bajos y Reino Unido y por delante, entre otros, de Bélgica y los Estados Unidos. Doce de los 17 investigadores españoles becados realizaran su trabajo en España, y los otros cinco en el extranjero. Es el primer año que cinco estudios españoles del campo de las ciencias sociales reciben una de estas becas.

Retener el talento

Carlos Moedas, Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, destaca que es necesario mantener a los investigadores más talentosos en Europa e intentar atraer nuevas perspectivas de investigadores destacados de todo el mundo.

"Estas becas aseguran que muchas de las ideas más interesantes del mundo se desarrollan en Europa: le dan a los investigadores y científicos la libertad y seguridad necesarias para dedicarse a su carrera y perseguir sus ambiciones en nuestro continente”, afirma.

"Con la concesión de dos tercios de este apoyo a los investigadores más jóvenes, el ERC ha mostrado su firme compromiso de respaldar el talento emergente. Esta última ronda de financiación se suma a los muchos becarios de las ayudas Starting Grant que comienzan ya respaldados en toda Europa, lo que les permite obtener la independencia temprana y desarrollar sus ideas más creativas, sin temas predefinidos”, explica Jean-Pierre Bourguignon, presidente de Consejo Europeo de Investigación.

“Europa tiene que fomentar la creatividad y la investigación arriesgada. Este año, el número de beneficiarios con sede en Europa central y oriental se ha duplicado. Aunque todavía es una cifra muy baja, esperamos que esto sea la base de una tendencia positiva sostenida", concluye.

Los doce de España y sus proyectos de frontera

Isabelle Angelovski. Universitat Autonòma de Barcelona. "Green Locally Unwanted Land Uses"

Irene Arias. Universitat Politecnica de Catalunya. "Enabling flexoelectric engineering through modeling and computation"

Araceli González Campaña. Universidad de Granada. "Design, synthesis, study and applications of distorted nanographenes"

Elena González-Blanco. Universidad Nacional de Educación a Distancia. "Poetry Standardization and Linked Open Data"

Isabel Guillamón Gómez. Universidad Autónoma de Madrid. "Using extreme magnetic field microscopy to visualize correlated electron materials"

Juan Eugenio Iglesias. Basque Center on Cognition, Brain and Language. "Building Next-Generation Computational Tools for High Resolution Neuroimaging Studies"

Javier Montenegro. Universidad de Santiago de Compostela. "Dynamic Penetrating Peptide Adaptamers".

Elena Ojea. Basque Centre for Climate Change (BC3). "Climate Adaotation to shifting Stocks".

Silvia Osuna. Universitat de Girona. "Network models for the computational design of proficient enzymes".

Bruno Paiva. Universidad de Navarra. "Integrated next-generation flow cytometry and sequencing to uncover the pathway of curability in multiple myeloma".

Manuel Pérez García. Universidad Pablo de Olavide. "Global Encounters between China and Europe: Trade Networks, Consumption and Cultural Exchanges in Macau and Marseille (1680-1840)".

