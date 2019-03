Un estudio geométrico en 3D analiza la peculiar anatomía craneal de los monos aulladores

Un científico del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos ha llevado a cabo un estudio sobre la particular anatomía craneal de monos aulladores sudamericanos mediante modelos geométricos en 3D. Estos primates tienen una cara muy flexionada proyectada hacía adelante, una bóveda baja y un volumen cerebral no muy elevado. Los resultados indican que, a nivel anatómico, las variaciones de la cara y de la bóveda no son independientes, sino integradas entre sí, de acuerdo con patrones influenciados por el tamaño del cráneo.