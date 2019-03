Un estilo de vida saludable reduce el riesgo de cáncer colorrectal y de mama

Investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) han analizado si seguir las recomendaciones de estilo de vida saludable para la prevención de cáncer influye realmente en la reducción del riesgo de desarrollo en próstata, de mama y colorrectal, los tumores más comunes en España.

El trabajo, publicado en International Journal of Cancer, se ha realizado en el marco del estudio multicaso control poblacional de cáncer MCC-España, y ha contado con la participación de expertos de varios centros españoles. El análisis ha incluido un total de 1.718 casos de cáncer colorrectal, 1.343 casos de cáncer de mama y 864 casos de cáncer de próstata, así como 3.431 personas sanas, todos ellos entre 2007 y 2012.

El estudio se ha basado en seis de las recomendaciones del Fondo Mundial de Investigación del Cáncer (WCRF, por sus siglas en inglés) y del Instituto Americano de Investigación del Cáncer (AICR, por sus siglas en inglés) sobre obesidad, actividad física, alimentos y bebidas que promueven el aumento de peso, alimentos de origen vegetal, alimentos de origen animal y bebidas alcohólicas.

Según Dora Romaguera, investigadora de ISGlobal, centro impulsado por la Obra Social ”la Caixa”, el Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares y CIBERobn, y primera autora del estudio, las conclusiones muestran que “un incremento de un punto en la calificación de las recomendaciones de estos organismos se asocia con un 25% menos de riesgo de cáncer colorrectal y un 15% menos de riesgo de cáncer de mama”.

Además, en el caso de mujeres postmenopáusicas, el riesgo de cáncer de mama se reduce hasta el 22%. No se detectó una asociación clara con el cáncer de próstata.

Casos evitables en su mayoría

Manolis Kogevinas, jefe del programa de Cáncer de ISGlobal, investigador del CIBERESP y coordinador del estudio MCC-España, destaca que estos resultados “suman más evidencia a que una gran proporción de casos comunes de cáncer podrían ser evitados mediante la adopción de hábitos de vida saludables”.

El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer estima que uno de cada tres cánceres comunes son evitables a través de una dieta sana, un peso saludable y actividad física regular.

Referencia bibliográfica:

Dora Romaguera, Esther Gracia-Lavedan, Amaia Molinuevo, Jordi de Batlle, Michelle Mendez, Victor Moreno, Carmen Vidal, Adela Castelló, Beatriz Pérez-Gómez, Vicente Martín, Antonio J Molina, Verónica Dávila-Batista, Trinidad Dierssen-Sotos, Inés Gómez-Acebo, Javier Llorca, Marcela Guevara, Jesús Castilla, Carmen Urtiaga, Cristóbal Llorens-Ivorra, Guillermo Fernández-Tardón, Adonina Tardón, José Andrés Lorca, Rafael Marcos-Gragera, José María Huerta, Rocío Olmedo-Requena, José Juan Jimenez-Moleon, Jone Altzibar, Silvia de Sanjosé, Marina Pollán, Núria Aragonés, Gemma Castaño-Vinyals, Manolis Kogevinas, Pilar Amiano. Adherence to nutrition-based cancer prevention guidelines and breast, prostate and colorectal cancer risk in the MCC-Spain case-control study. International Journal of Cancer. doi: 10.1002/ijc.30722