La estación espacial china Tiangong-1 se desintegra sobre el Pacífico

Durante la última semana las grandes agencias espaciales, como la NASA y la ESA, han seguido de cerca los últimos movimientos del laboratorio espacial chino Tiangong-1, que desde 2016 orbitaba descontrolado alrededor de la Tierra. Territorios como la península ibérica se llegaron a considerar como posibles zonas sobre las que se podría desintegrar.

Pero finalmente la nave ha reentrado este lunes en la atmósfera alrededor de la 1:15 h (hora peninsular española) sobre la región central del Pacífico sur, al noroeste de Tahití, y la mayor parte se ha incendiado y destruido, según ha informado la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China (CMSEO) y la agencia oficial de noticias Xinhua del país. Diversos científicos, aficionados y medios de comunicación han seguido el acontecimiento a través de cuentas de Twitter.

NW of Tahiti - it managed to miss the 'spacecraft graveyard' which is further south! pic.twitter.com/Sj4e42O7Dc