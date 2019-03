La esperanza del cangrejo de río está en sus propios genes

Con el objetivo de paliar la drástica regresión poblacional del cangrejo de río del género Austropotamobius, investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han desarrollado un ensayo molecular que aprovecha unos marcadores genéticos de diagnóstico para seleccionar, de manera sencilla y rápida, los ejemplares más adecuados para repoblaciones y reintroducciones.

“Además del importante papel que desempeña en los ecosistemas en los que habita, esta especie ha realizado una relevante labor económica y social en España”, señala María Dolores Ochando, científica del departamento de Genética de la UCM y una de las autoras de este trabajo, publicado en Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems.

La regresión de las últimas décadas convierte al cangrejo común o autóctono en especie protegida a escala europea y española, por lo que se llevan a cabo planes para su conservación.

Para preservar la estructura genética detectada en esta especie, y garantizar, en la medida de lo posible su supervivencia, los ejemplares destinados a repoblaciones deberían, idealmente, escogerse de acuerdo a sus características genéticas, según la investigadora de la UCM.

ADN mitocondrial, encargado de diferenciar

El fin del ensayo molecular que ha diseñado el equipo de la facultad de Ciencias Biológicas es el de aprovechar los marcadores genéticos de diagnóstico que habían descubierto en investigaciones anteriores para ayudar en la conservación de esta especie.

“Este método permitiría, de una manera sencilla y rápida, seleccionar los ejemplares más adecuados para repoblaciones y reintroducciones evitando así la pérdida de la diversidad genética encontrada en los cangrejos españoles como consecuencia de su drástica regresión”, describe Beatriz Matallanas, investigadora de la UCM y coautora del estudio.

A partir de una muestra del primer periópodo –pata que los cangrejos regeneran–, se extraería el ADN para a continuación realizar una PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Así, los científicos consiguen una gran cantidad de un fragmento concreto del ADN mitocondrial, que en los cangrejos de río españoles presenta variación genética y que permite diferenciarlos.

A continuación, estos fragmentos de ADN son cortados con unas tijeras moleculares o enzimas de restricción y en función de sus características genéticas se detectan distintos patrones de bandas de genoma que permiten identificar distintos especímenes. Por tanto, los cangrejos se pueden diferenciar en función del tamaño de los fragmentos de ADN, o patrones, que los hacen característicos.

Los resultados apuntan a que se trata de una herramienta metodológica rápida, sencilla y económica que podría implantarse en los centros de gestión con el propósito de incluir información genética en la conservación de las poblaciones de cangrejo de río.

Los últimos estudios genéticos en las poblaciones del cangrejo de río en España desvelan que se pueden diferenciar dos grandes grupos: uno se extiende fundamentalmente por el norte de la península ibérica y el otro englobaría a las demás poblaciones. Con esta metodología se obtiene información acerca del grupo genético al que pertenecen.

Referencia bibliográfica:

Matallanas B., Ochando M.D., Callejas C. “Fine-tuning of a COI PCR-RFLP assay for fast genetic characterization of Spanish white-clawed crayfish”. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems (2016) 417, 32. DOI: 10.1051/kmae/2016019.