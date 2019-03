España avanza en digitalización, pero sigue por debajo de la media en la UE

La Comisión Europea ha publicado hoy los resultados de la edición de 2016 del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI, por sus siglas en inglés). Las conclusiones, dadas a conocer hoy en Bruselas, ponen de manifiesto que, desde la publicación el año pasado de la Estrategia de la Comisión para el Mercado Único Digital, los Estados miembros han realizado progresos en ámbitos tales como la conectividad y las competencias digitales, así como en los servicios públicos.

Si bien destacan las mejoras, los resultados también indican que el ritmo de progreso se ralentiza. Se requieren medidas, tanto a nacionales como de la UE, para eliminar los obstáculos que impiden a los países aprovechar plenamente las oportunidades digitales, señala el documento.

Según el índice DESI, España es uno los países europeos que más ha crecido digitalmente en el último año. Pese a ello, sigue estando ligeramente por debajo del promedio de la UE. El informe pone de relieve que hemos mejorado los resultados en conectividad gracias al despliegue de las redes rápidas de banda ancha (el 77% de los hogares dispone de este tipo de acceso), aunque con diferencias entre las regiones españolas.

En general, señala el índice, nuestro país presenta debilidades del lado de la demanda, con niveles bajos de competencias digitales (solo un 54 % de españoles posee competencias digitales básicas) y uso de internet, pero fortalezas en el recurso a tecnologías digitales (uso de la identificación por radiofrecuencia o de los servicios en nube por parte de las pymes) y en los servicios públicos digitales (este es el ámbito en el que España se comporta mejor, debido a una mejor oferta de servicios de este tipo).

Además, España supera la media de la UE en dos ámbitos: tiene una moderada ventaja en integración de la tecnología digital y está muy por encima en servicios públicos digitales. Pese a todo, ocupa el puesto 15 entre los 28 estados miembros el potencia digital.

Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y Finlandia se mantienen en los primeros puestos en el índice DESI. En tanto que los Países Bajos, Estonia, Alemania, Malta, Austria y Portugal son los países que más rápido están creciendo.

Incrementar el rendimiento digital

Según ha declarado Andrus Ansip, vicepresidente rdel Mercado Único Digital, "Cada vez más personas, empresas y servicios públicos se están digitalizando. Pero todavía hay países con problemas como una insuficiente cobertura de internet de alta velocidad o la falta de una administración electrónica transfronteriza. Tenemos que corregir esa situación. Esto es lo que pretende hacer nuestra estrategia, cuyas primeras propuestas impulsarán el comercio electrónico y la conectividad y ayudarán a los países a incrementar su rendimiento digital y sus economías".

Por su parte Günther H. Oettinger, comisario de Economía y Sociedad Digitales, ha señalado que “la UE avanza, pero muy lentamente. No debemos dormirnos en los laureles. Es preciso actuar si queremos alcanzar a Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur”.

En este sentido, la UE en su conjunto ha alcanzado una puntuación de 0,52 sobre 1, lo que supone una mejora respecto al 0,5 del año pasado. Todos los países de la UE, con excepción de Suecia, han mejorado su nota.

Por primera vez, la comisión ha comparado también la UE con los países más digitalizados del mundo (Japón, Estados Unidos y Corea del Sur). Si bien el informe completo relativo a un nuevo indice internacional sobre el rendimiento en materia digital no estará disponible hasta mediados de marzo, los resultados preliminares indican que los países punteros de la UE en el ámbito digital se encuentran también entre los mejores del mundo.

No obstante, la UE debe realizar mejoras significativas para asumir un papel de liderazgo en la escena internacional, señala el informe europeo.

El informe destaca que el 71 % de los hogares europeos pueden acceder a una banda ancha de alta velocidad (al menos 30 Mbps), en comparación con un 62 % el año pasado. La UE va por buen camino para alcanzar una cobertura total de aquí a 2020, agrega el informe.

El número de abonados a la banda ancha móvil está aumentando rápidamente, habiendo pasado de 64 abonos por cada 100 europeos en 2014 a 75 en la actualidad. La UE debe estar preparada para satisfacer la demanda futura y facilitar la próxima generación de redes de comunicación (5G). Por este motivo, y para responder a los retos tecnológicos y de mercado, la comisión presentará a finales de año una revisión de la normativa de la UE sobre las telecomunicaciones.

Pocos conocimientos informáticos básicos

Por otro lado, aunque el número de graduados en ciencia, tecnología y matemáticas (CTIM) ha aumentado ligeramente en la unión, casi la mitad de los europeos (el 45 %) carece de conocimientos informáticos básicos –por ejemplo saber utilizar un buzón electrónico o herramientas de edición, o instalar nuevos dispositivos–. Antes de que acabe el año, la comisión abordará la cuestión de las competencias y la formación digitales en el marco de la próxima agenda de competencias de la UE, indica el informe.

El documento también hace una crítica de la oportunidad perdida en comercio electrónico por parte de las pequeñas empresas. El 65% de los internautas europeos compran en línea, pero solo el 16 % de las pymes venden por este medio y menos de la mitad de ellas realizan ventas transfronterizas on line

El próximo mes de mayo, la CE presentará un paquete legislativo para impulsar el comercio electrónico, que incluirá medidas para abordar la cuestión del bloqueo geográfico injustificado, mejorar la transparencia de los mercados transfronterizos de paquetería y hacer cumplir mejor las normas de la UE en materia de protección transfronteriza de los consumidores.

La comisión también pone de manifiesto que hay más servicios públicos on line, pero están infrautilizados. Los indicadores muestran que las administraciones públicas ofrecen una gama más amplia de este tipo de servicios. No obstante, el número de usuarios de internet que interactúa con la administración on line no ha aumentado y está en el 32 %.