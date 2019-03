Enseñan a las ratas canguro a huir de sus depredadores

Las ratas canguro de Lesueur (Bettongia leseuer) estuvieron una vez repartidas por toda Australia, pero en la actualidad solo es posible encontrarlas en algunas islas o en reservas valladas. Esta es la consecuencia de la introducción de gatos domésticos y zorros rojos, principales depredadores de estos pequeños marsupiales australianos.

“Las especies nativas australianas no han evolucionado con gatos ni con zorros, por lo tanto no han aprendido los comportamientos que pueden ayudarles a evitar ser cazados”, explica Katherine Moseby, autora senior del trabajo publicado en Journal of Applied Ecology e investigadora en la Universidad Nacional del Suroeste de Australia.

Para los científicos, la razón por la que las ratas canguro están amenazadas es por su ingenuidad ante los peligros, y esto ha dificultado los esfuerzos de su cría en cautividad en islas o fincas cerradas. Por ello, los científicos han expuesto por primera vez a estos animales a un pequeño número de predadores en la naturaleza para enseñarles a esquivar a sus enemigos.

“Somos incapaces de erradicar por completo a los gatos y los zorros de Australia. Por eso decidimos centrarnos en la ingenuidad de las presas exponiendo a los animales a bajas densidades de depredadores reales en estado salvaje en un intento de estimular el aprendizaje y la selección natural”, aclara Moseby.

Ratas canguro en aprendizaje

Los investigadores introdujeron 352 ratas canguro de Lesueur en terrenos de 26 metros cuadrados con cuatro gatos domésticos machos esterilizados. El equipo analizó tres comportamientos antidepredatorios en los ejemplares de marsupiales durante 18 meses: la rapidez con la que huían cuando el gato se acercaba, su actitud ante los cepos y su estado de alerta mientras eran alimentados. Además, mantuvieron un grupo de control de ratas canguro sin gatos.

“Anteriormente se había intentado entrenar a animales para evitar predadores en laboratorios o en cautividad, con animales expuestos a imágenes, modelos o depredadores reales. Pero estos enfoques raras veces mejoraban la supervivencia”, recalca Rebecca West, coautora del trabajo e investigadora en la universidad australiana.

“Con el nuevo experimento nos dimos cuenta de que era más difícil acercarse a las ratas canguro expuestas a los gatos, estas mostraron más comportamientos huidizos en los cepos y empezaron a estar cada vez más alertas cuando se alimentaban en comparación al grupo de control”, certifican los científicos, para quienes la exposición real a depredadores puede modificar los comportamientos.

Ahora el grupo de investigación se centrará en averiguar si estas conductas logran mejorar la supervivencia y si la selección natural acelerada puede incrementar la respuesta comportamental. De este modo, los mamíferos amenazados en Australia podrían algún día volver a las tierras a las que pertenecen a pesar de las nuevas amenazas a las que están expuestos.

