En Navidad se compra más de la mitad de la lotería anual

Mañana se celebra el mayor sorteo de la lotería del mundo y en España es un acontecimiento nacional, en el que se implica la sociedad en general, con compras individuales, repartos con familiares y amigos, compras de grandes volúmenes por asociaciones y clubes de diversos tipo, se apunta en el Anuario, que desgrana la actividad del juego y sus cifras y datos socioeconómicos.

El Sorteo Extraordinario de Navidad del año pasado será recordado por ser el de la recuperación, señala el informe: “Tras seis años consecutivos de disminución de las ventas en el contexto de la crisis económica, las cifras han aumentado por primera vez (...) con unos ingresos de 2.472 millones de euros, lo que representa un 4,64% más que el año anterior, según los datos del “Anuario del juego en España”, oeditado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la Fundación Codere.

También destaca por el volumen de premios distribuidos: 1.999,6 millones de euros, es decir, el 80,9% de las ventas. “Nunca antes, que sepamos, se habían disparado tantos los premios; en los años anteriores se mantuvieron en el 65% de las ventas”, indica el director técnico del Anuario, José Antonio Gómez Yáñez, profesor de sociología de la UC3M.

La publicación ofrece “una visión académica y, por tanto, neutral y objetiva de lo que supone el juego de azar en nuestro país contemplando todas las actividades, tanto públicas como privadas, relacionadas con la industria del juego”, explica el promotor del Anuario, José Ignacio Cases, profesor emérito de la UC3M.

Perfil y razones del comprador

En 2014 compró Lotería Nacional el 74,1% de los residentes en España, con un sensible incremento en la proporción de mujeres, en comparación con el 72,7% de 2013. Estos porcentajes indican que las tres cuartas partes de los residentes en España, incluídos los inmigrantes, compran Lotería Nacional en algún momento.

Bajo la denominación de Lotería Nacional hay en realidad tres productos diferentes: el sorteo de Navidad, denominado así desde 1892; el sorteo extraordinario de El Niño; y el resto de sorteos semanales (jueves y sábados). En 2014, el 53,1% de las ventas anuales procedieron del primero, mientras que el Niño supuso el 13% de las ventas.

El 73,1% de los residentes en España adquirieron Lotería de Navidad en 2014, un aumento de un 2% respecto a los compradores de 2013. Casi todos los jugadores participaron con décimos o participaciones en papel (98,2%) y sólo un 1,5% declaró haber comprado por Internet.

Este estudio concluye que se adquiere Lotería en Navidad por costumbre (88%), por presión social y por una especie de envidia preventiva: “no vaya a ser que les toque aconocidos”. Este mecanismo se impone a la renuencia a jugar; un 43,3% de los jugadores afirma que preferiría no jugar para no perder, apunta el Anuario. En resumen: “sólo quedan fuera del sorteo de Navidad los no jugadores capaces de resistir el riesgo de que toque a sus conocidos y los que, con frialdad, se sustraen al clima de presión social que se desencadena”, indica Gómez Yáñez.