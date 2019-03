El uso de antiinflamatorios reduce el fallo en el tratamiento en neumonía grave

La administración de un grupo de fármacos antiinflamatorios, los corticoides, junto con los antibióticos reduce de forma significativa el fallo en el tratamiento de los casos graves de neumonía adquirida en la comunidad.

Así lo demuestra un estudio que publica el Journal of the American Medical Association (JAMA) y que está liderado por científicos del Hospital Clínic de Barcelona, del IDIBAPS y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), dependiente del Instituto de Salud Carlos III.

En esta investigación se ha comparado la administración de antibióticos más placebo con antibióticos más corticoides en pacientes con neumonía grave a lo largo de 8 años (2004-2012). Los resultados demuestran que en el grupo de pacientes que recibían corticoides había una reducción significativa del fallo de tratamiento, que incluye la mortalidad, desde el 31% al 13%.

"Este estudio abre una nueva perspectiva en el tratamiento de la neumonía grave y un cambio importante en la práctica clínica para disminuir la mortalidad causada por esta infección respiratoria tan frecuente y potencialmente mortal", explica Antoni Torres, primer firmante del artículo y catedrático de la Universitat de Barcelona. En el estudio también han participado los hospitales La Fe de Valencia y Son Dureta de Palma de Mallorca.

Más mortalidad en los países desarrollados

La neumonía adquirida en la comunidad es la enfermedad infecciosa que conlleva una mayor mortalidad en los países desarrollados. Afecta a 2-3 personas por cada 1.000 habitantes al año, cifra que puede aumentar hasta 50-60 casos anuales en personas de más de 65 años o en pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas o hepáticas. Hasta un 60% de los pacientes con neumonía han de ser hospitalizados.

La mortalidad global de los pacientes con neumonía es de un 10% pero aumenta de forma considerable, hasta un 30%, en los pacientes hospitalizados más graves. Además, los pacientes con neumonía después del alta hospitalaria pueden presentar durante bastante tiempo afectación del estado general, descompensación de sus enfermedades crónicas y complicaciones cardiovasculares graves.

Suele estar causada por bacterias, aunque también puede ser de origen vírico. Cuando las neumonías están causadas por bacterias, deben tratarse con antibióticos y, aunque ello se realice de forma adecuada, la mortalidad es elevada en los casos más graves. Durante muchos años se ha especulado sobre si la reducción de la inflamación causada por la neumonía podría tener efectos beneficiosos en la evolución de estos pacientes.

