El trabajo infantil en Colombia aumenta por los desplazamientos forzados

Investigadores españoles y colombianos, bajo la coordinación del Laboratorio de Redes Personales y Comunidades de la Universidad de Sevilla, han realizado una macroencuesta de un total de 3.259 familias en el Caribe colombiano con niños trabajadores. Los resultados de este trabajo, publicado en la revista Social Indicators Research Series, apuntan a que el trabajo infantil en las áreas periurbanas de Colombia ha aumentado por los desplazamientos forzados.

Además, revela una clara diferencia entre la situación que viven los menores en las zonas rurales o semirurales, en comparación con el contexto urbano. En las ciudades el hecho de que los hijos trabajen se relaciona con un nivel de ingresos bajo en el contexto familiar y también suele darse cuando las madres de esos niños habían también trabajado cuando eran pequeñas.

Sin embargo, en los entornos rurales y periurbanos del caribe Colombiano el factor de riesgo más significativo, según los expertos, es que las familias hayan padecido un desplazamiento forzado en los últimos cinco años. El departamento del Atlántico, en el norte de Colombia, es una de las zonas receptoras de un mayor número de refugiados internos, como consecuencia de la violencia política. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia ha acumulado casi siete millones de personas desplazadas internamente entre 1985 y 2015.

Riesgo para el desarrollo de los niños

Tras el desplazamiento forzado, los menores se enfrentan a circunstancias diferentes cuando emigran con los padres o cuando lo hacen solos. El profesor de la Universidad de Sevilla y coautor del estudio Isidro Maya Jariego indica que “los menores no acompañados son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Pueden ser objeto de violencia o abuso en las zonas de paso, especialmente en el caso de las niñas, o ser reclutados en las zonas de conflicto”.

Esta situación singular en el caso de Colombia hace que coincidan elementos de riesgo con gran impacto en el bienestar y el desarrollo psicológico infantil. Jorge Palacio, investigador de la Universidad del Norte (Colombia), comenta que “los niños trabajadores de familias desplazadas padecen con frecuencia los síntomas propios del estrés postraumático y sufren el impacto del trabajo infantil en el desarrollo educativo. Las familias de estos chicos, después del desplazamiento forzado, tienen muchas dificultades para educarlos, sacarlos adelante y atender a sus necesidades.

Referencia bibliográfica:

Holgado, D., Maya-Jariego, I., Palacio, J. & Oviedo-Trespalacios, O. "Two profiles of child labor in the Colombian Caribbean Coast: relocated children to suburban areas compared to the key role of social and labor characteristics of mothers in urban settings". Social Indicators Research Series (2016)