El granito de la Sierra de Guadarrama solicita la denominación de origen

La Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) ha creado la distinción Global Heritage Stone Province para reconocer aquellas provincias o regiones del mundo en las que se extraen piedras con gran relevancia patrimonial y económica. Este reconocimiento geológico internacional es similar a las denominaciones de origen de bebidas y alimentos.

Una de las primeras regiones candidatas al galardón es el área extractiva de la Sierra de Guadarrama, productora de la llamada tradicionalmente ‘piedra berroqueña’, el material pétreo históricamente más usado en Madrid. Monumentos tan representativos como el monasterio de El Escorial, el Palacio Real, la Puerta de Alcalá, la Biblioteca Nacional, la Catedral de la Almudena, el Banco de España, la plaza de la Puerta del Sol y la ampliación del Museo Reina Sofía están construidos con este granito.

Además, en los últimos años la piedra berroqueña ha traspasado fronteras. Algunos ejemplos son las terminales de los aeropuertos de Atenas (Grecia) y Cork (Irlanda), el consulado británico de Hong Kong, diversos centros comerciales en China y modernos edificios en Israel, que se han construido con piedra berroqueña.

“El objetivo de la candidatura es lograr el reconocimiento internacional de las canteras de granito de la Sierra de Guadarrama, tan importante en el patrimonio cultural, para potenciar su producción y exportación”, destaca David M. Freire-Lista, investigador del Instituto de Geociencias (centro mixto del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid) y promotor del proyecto. Los detalles se publican en la revista Geoscience Canada.

El Palacio Real de Madrid es uno de los monumentos de esta ciudad construido con granito de la Sierra de Guadarrama. / D. M. Freire-Lista/IGEO (CSIC-UCM)

Las canteras de Alpedrete, Zarzalejo y Colmenar Viejo son las que tradicionalmente han proporcionado esta piedra, aunque en los últimos años se han sumado las de Cadalso de los Vidrios y La Cabrera. La producción creció sin parar desde los años 80 del siglo XX hasta 2008, cuando comenzó una crisis económica que ha afectado negativamente al sector.

“Conseguir la acreditación Global Heritage Stone Province para esta región fomentaría el comercio de este material históricamente tan cotizado, lo que permitirá la creación de empleo en zonas rurales de la Sierra de Madrid, donde el suministro está garantizado por las extensas reservas de granito de gran calidad y durabilidad”, apunta Freire-Lista.

Para la redacción de esta candidatura los autores han recopilado documentación histórica y han caracterizado los granitos de distintas canteras. Las muestras fueron sometidas a envejecimiento artificial acelerado por procesos de hielo-deshielo y choque térmico. También se realizaron análisis petrográficos y petrofísicos para determinar su respuesta al deterioro.

“La variación de densidad, porosidad, velocidad de propagación de ondas de ultrasonido y color de los granitos envejecidos artificialmente han servido para demostrar su gran calidad, certificando así sus excelentes características, resistencia y durabilidad”, destaca el geólogo, que concluye: “Estos granitos son adecuados para su uso en restauración del patrimonio arquitectónico y obra nueva en cualquier tipo de clima”.

Granito de Alpedrete opta a Global Heritage Stone Resource

Además de la Global Heritage Stone Province, la IUGS también ha creado otra categoría, denominada Global Heritage Stone Resource, que reconoce piedras de construcción concretas utilizadas en el patrimonio y con potencial para ser comercializadas a escala internacional.

En 2015 la piedra de Pórtland (Inglaterra), con la que se construyó el Palacio de Buckingham en Londres y el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, se convirtió en la primera piedra en ser declarada Global Heritage Stone Resource.

En la edición de 2016 el granito de Alpedrete de la Sierra de Guadarrama opta a esta designación. Se enfrenta a otros candidatos nacionales, como la piedra pajarilla de Salamanca y la serpentina verde de Granada; e internacionales, como el mármol de Carrara (Italia) y la esteatita de Minas Gerais (Brasil).

El granito representa el 20,8 % del volumen total de roca ornamental exportada desde España. Además de Madrid, las zonas productoras más importantes están en Galicia, Extremadura y Ávila. Según la Federación Española de la Piedra Natural su comercio daba empleo en 2009 a unas 24.300 personas en nuestro país.

Granito de Alpedrete visto al microscopio petrográfico. Se indican los principales minerales: cuarzo (Qz), feldespato potásico (K-Fsp), plagioclasa (Pl) y biotita (Bt). / D. M. Freire-Lista/IGEO (CSIC-UCM)

Referencia bibliográfica:

David M. Freire-Lista, Rafael Fort. “The Piedra Berroqueña Region: Candidacy for Global Heritage Stone Province Status”. Geoscience Canada 43: 43-52, 2016.

D. M. Freire-Lista, R. Fort, M. J. Varas-Muriel. “Alpedrete Granite (Spain). A Nomination for the "Global Heritage Stone Resource" Designation”. Episodes-Journal of International Geoscience 38(2): 106-113, 2015.