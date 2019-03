El consumo de cocaína en Barcelona se redujo en el inicio de la crisis

Vivió su momento de máxima expansión en 2006, cuando 22.640 barceloneses –el 2,5% de la población de 15 a 54 años– consumía cocaína. Se multiplicaba casi por cuatro el número de consumidores de 1999, que era de 6.028 –el 0,73% de la población–. Pero las cifras descendieron drásticamente en 2007 y 2008, los primeros años de la crisis económica española, cuando la estimación de consumidores regresó a los niveles de la década anterior.

Son los resultados de un estudio publicado en la revista Gaceta Sanitaria y elaborado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona, junto con el Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM), para explorar la tendencia del consumo problemático de cocaína en la ciudad.

Aproximarse a las cifras reales de consumidores de drogas ilegales es una tarea complicada. Las encuestas tienen la importante limitación de que los usuarios de drogas representan una fracción muy pequeña de la población y no todos manifiestan el consumo por miedo a la estigmatización.

Por eso, los autores de este estudio han utilizado la técnica de captura-recaptura, utilizando los datos de los servicios de urgencias de cuatro hospitales universitarios de Barcelona entre 1999 y 2008.

Los resultados detectan un aumento del número de pacientes que recibieron tratamiento de urgencia con una mención a la cocaína en su historial médico: de 1.282 pacientes en 1999 a 2.161 en 2008.

Un aumento estadísticamente significativo en consumidores de cocaína que no consumen heroína pero que no se produce en aquellos que sí compaginan ambas sustancias y cuyo porcentaje se mantiene en torno al 0,1% de la población durante el período estudiado. El número de episodios de emergencia de pacientes que consumen cocaína también aumenta durante la década de estudio, pasando de los 2.235 en 1999 a los 4.358 de 2008.

Perfil del consumidor barcelonés

El estudio también ha permitido dibujar un perfil del consumidor de cocaína en la ciudad de Barcelona. El 75% de los usuarios de esta droga ilegal es hombre, porcentaje que se mantiene prácticamente inalterable durante el período de investigación. La edad media de consumo, en cambio, aumenta en ambos sexos de los 30 en 1999 a los 34 años de 2008.

