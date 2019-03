El 30% de los proyectos TIC fracasa totalmente

Un estudio liderado por Rubén González, de la Universidad Internacional de La Rioja y por la profesora Flor Nancy Díaz Piraquive, de la Universidad Católica de Colombia, asegura que el 30% de los proyectos orientados al diseño de sistemas TIC tiende a fracasar totalmente y el 60% informa de algún tipo de fallo en su desarrollo. Por tanto, solo una minoría termina con éxito.

Otra de las principales conclusiones es que el tamaño suele jugar en contra de los proyectos. El porcentaje de éxito en proyectos pequeños es del 70%, mientras que en proyectos grandes se reduce a tan sólo el 10%. Según explica González Crespo,“la desviación es directamente proporcional al riesgo del proyecto, el riesgo se produce por falta de información e incertidumbre, debido a que un proyecto es cambiante durante toda su vida. Por ello, a mayor vida, mayor posibilidad de relación cambiante”.

De hecho, otra de las cifras que aporta esta investigación es que los proyectos cuyo alcance en el tiempo es demasiado extenso “tienen 10 veces más posibilidades de fracasar, lo que significa que se cancela o simplemente no es usado debido a que su vida útil finaliza antes de su implementación”.

Estrategias de mitigación

El trabajo detecta la figura del gestor de proyectos como crucial para actuar en las áreas críticas para mejorar el rendimiento: personas, procesos y cultura. Sin embargo, según Díaz Piraquive, algunas empresas “dejan solos a los gestores de proyecto, no los apoyan con la gestión y a veces tampoco con los recursos. Esto sucede porque no siempre los proyectos están alineados con el logro de objetivos estratégicos de la organización”.

Además, la mayoría de las empresas se preocupan de estas áreas pero en la práctica “son temas que no se fortalecen ni se incluyen dentro de las prioridades”, afirma la investigadora de la Universidad Católica de Colombia. Los gestores se encuentran con que “aún no cuentan con la capacidad de gestión integral, que es la que garantiza la articulación de los procesos en la ejecución de los proyectos en tiempo, coste y calidad”.

Por último, la investigación sugiere la utilización de proyectos ágiles para mejorar el porcentaje de éxito de los proyectos TIC.

