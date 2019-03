Einstein y Hitler, el héroe y el villano de la historia universal

Cerca de 7.000 estudiantes de todo el mundo han evaluado 40 figuras y sucesos históricos. Según los resultados de esta investigación, con participación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)) y publicados en la revista científica Plos One, Einstein, la Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King, Newton, Jesús, Mandela, Edison, Lincoln y Buda forman el Top 10 de los héroes de la historia mundial.

En cuanto a los villanos, los diez primeros puestos recaen en Adolf Hitler, Osama bin Laden, Saddam Hussein, George Bush hijo, Stalin, Mao, Lenin, Genghis Khan, Saladino, emperador Quin y Napoleón.

Esta clasificación es el resultado de un estudio realizado conjuntamente a escala mundial por varias universidades, que ha contado con la participación voluntaria de 6.902 estudiantes universitarios, con un promedio de edad de 23 años, procedentes de 37 países como Argentina, Australia, Paquistán, Corea del Sur, USA, India, Túnez, Italia, Japón, entre otros lugares.

El trabajo se ha basado en la evaluación que estos jóvenes han realizado de 40 figuras y sucesos relevantes de la historia universal. Los resultados de la misma han sido publicados en la revista científica Plos One y constata que las figuras históricas ayudan a crear la base para hacer la trasmisión de las lecciones morales y los hechos constituyen normas de acción.

“Este estudio parte de un trabajo anterior llevado a cabo en 30 países y donde se pedía que los jóvenes nombrasen los personajes y los hechos más importantes de la historia universal. A partir de ahí, reunimos un conjunto de figuras y hechos que recogieran todas las culturas, aunque con menor presencia de hechos y personajes de las culturas árabes y africanas, ya se tenían menos encuestas de esas áreas culturales”, explica Daría Páez, profesor del Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la UPV/EHU.

Mayor disparidad de opiniones respecto a los villanos

Los estudiantes universitarios tenían que evaluar del 1 al 7 cuán positivos y negativos eran los sucesos y los personajes presentados. El estudio arroja un dato significativo: sobre los sucesos negativos hay un consenso claro sobre cuáles son los hechos negativos de la historia universal. Pero este consenso no es tal cuando hablamos de las figuras históricas.

“Sobre los villanos hay más disparidad de opiniones. Un mismo personaje puede estar muy negativamente evaluado en un país y poco o, incluso, muy positivamente evaluado en otro lugar del mundo. Este sería el caso de Osama bin Laden, por ejemplo”.

Otro dato significativo que muestra esta investigación es que cuando a los encuestados se les pedía que respondieran espontáneamente sobre quiénes eran los personajes importantes de la historia, "éstos daban nombres de líderes políticos y militares porque lo que les venía a la cabeza era las guerras, los conflictos y las luchas por el poder.

Pero, cuando las preguntas eran cerradas y se sentaban a reflexionar, los mismos estudiantes daban más importancia a los científicos y demás personajes humanistas. De igual forma, cuando preguntábamos por los sucesos históricos, aquellos hechos con más recorrido temporal como la revolución industrial, la revolución francesa o el desarrollo de la ciencia eran considerados tanto o más importantes que las guerras”.

Realistas políticos, maquiavélicos o pragmáticos

Una curiosidad del trabajo es que se confirma la tendencia de un grupo de personas de la muestra analizada para evaluar de forma positiva a los ‘héroes’ pero no desvalorizar a los ‘villanos’.

“Son aquellas personas que definimos como realistas políticos, maquiavélicos o pragmáticos y que consideran que, si Hitler, Stalin o Saddam Hussein tuvieron en algún momento poder, no hay que valorarlos negativamente, porque tuvieron éxito en su lucha por el poder. Esta visión 'confuciana' está muy presente en los países asiáticos”, menciona el profesor Darío Páez.

La herencia cultural recibida desde la infancia y a lo largo de nuestra vida influye, según este investigador, en la visión que tenemos de la Historia. “Sobre todo esta variabilidad se muestra en los ‘villanos’ porque en los ‘héroes’ que se plantearon en este estudio hay un cierto consenso cultural, la mayoría concuerda que Einstein y Mandela son héroes. Por ejemplo, la visión de Osama bin Laden es más positiva en la cultura árabe y mucho más negativa la de Bush hijo y, a la inversa, si se tiene en cuenta la cultura americana”.

Así, los resultados obtenidos en este estudio realizado a nivel mundial constata que existe un consenso bastante claro entre las distintas culturas sobre quiénes son los ‘héroes’ de la historia universal pero hay una discrepancia mucho mayor sobre quiénes son los ‘villanos’. “Los héroes son claramente científicos, descubridores y personas que luchan por las libertades y el progreso.

En cambio, en los villanos la diferenciación es mucho mayor. Si bien en casi todas las culturas el villano de referencia, el peor evaluado, es Hitler, hay una variabilidad en algunas culturas que lo evalúan menos negativamente, sobre todo en los villanos más recientes como Saddam Hussein, Osama bin Laden o George Bush hijo, éste último, una clara demostración de la pérdida del poder simbólico de la sociedad americana a nivel mundial”, concluye Darío Páez.

Referencia bibliográfica

Hanke K, Liu JH, Sibley CG, Paez D, Gaines SO, Moloney G, et al. (2015) “Heroes” and “Villains” of World History across Cultures". PLoS ONE 10(2): e0115641. DOI:10.1371/journal. pone.0115641