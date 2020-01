La ecografía pulmonar es una técnica de gran utilidad para poder prevenir nuevas descompensaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca. Así lo demuestra un estudio liderado por Juan Cinca y Eulàlia Roig, investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, publicado en European Journal of Heart Failure.

A través del ensayo clínico LUS-HF, los investigadores han sido pioneros en valorar si una estrategia de seguimiento con ecografía pulmonar en pacientes tras un ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca puede mejorar su pronóstico. Esta técnica no invasiva permite detectar la congestión pulmonar a la cabecera del paciente.

El exceso de líquido se manifiesta mediante artefactos –que simulan “colas de cometa” y reciben el nombre de líneas B– que pueden ser marcadores de mal pronóstico. Al respecto, estudios previos han demostrado que esta técnica es más sensible que la auscultación.

Según explica Cinca, “esta técnica sencilla, rápida y económica puede cambiar la sistemática de seguimiento ambulatorio de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca y contribuir a reducir sustancialmente los reingresos hospitalarios”.

En este estudio, se incluyeron 123 pacientes asignados al azar a una estrategia de seguimiento estándar o a una estrategia guiada por la ecografía pulmonar; y se valoró la tasa de un evento combinado que incluía la consulta urgente o el ingreso por descompensación de insuficiencia cardíaca y la mortalidad en un periodo de seis meses.

Los investigadores descubrieron que la estrategia guiada por ecografía pulmonar presentó una tasa significativamente menor del evento combinado (un 23 % frente al 40 % del grupo de seguimiento estándar).

“Esta reducción se debió fundamentalmente a un descenso en el número de visitas urgentes por descompensación de insuficiencia cardíaca, por lo que concluimos que los resultados de este ensayo clínico convierten a la ecografía pulmonar en una herramienta complementaria a la exploración física, cuya implementación puede modificar el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca”, apunta Cinca.

Los pacientes del grupo de ecografía pulmonar tuvieron dosis más elevadas de diuréticos al final del estudio, especialmente aquellos con mayor congestión detectada en la prueba, y no aumentaron además los episodios de hipotensión o empeoramiento de la función renal.

Primera causa de hospitalización en mayores de 65 años

La insuficiencia cardíaca es aquella condición en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre a los tejidos. Los síntomas típicos son el cansancio y la falta de aire, frecuentemente motivados por el cúmulo de líquido en los pulmones. Constituye un problema sanitario de primera magnitud, y en España supone la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años.

Además, después del alta el riesgo de reingreso es muy elevado, estimándose hasta en un 50 % durante los primeros 6 meses. Por tanto, es una prioridad para el sistema de salud buscar estrategias que disminuyan dicha posibilidad, abriendo este ensayo clínico una nueva vía.

Referencia bibliográfica:

Mercedes Rivas-Lasarte, Jesús Álvarez-García, Juan Fernández-Martínez, Alba Maestro, Laura López-López, Eduard Solé-González, Maria J. Pirla, Nuria Mesado, Sonia Mirabet, Paula Fluvià, Vicens Brossa, Alessandro Sionis, Eulàlia Roig and Juan Cinca Lung ultrasound-guided treatment in ambulatory patients with heart failure: a randomized controlled clinical trial (LUS-HF study) DOI: 10.1002/ejhf.1604